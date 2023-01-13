В выходные в Челябинской области морозы отступят

В предстоящие выходные, 14 и 15 января, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, преимущественно без осадков, в субботу возможны местами слабые метели и снежные заносы на дорогах.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу в Челябинске – минус 10-12 градусов, по области – минус 9-14 градусов, в горах и низинах – до минус 19 градусов. В воскресенье в Челябинске – минус 12-14 градусов, по области – минус 9-14 градусов, в горах и низинах – до минус 17 градусов.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске – минус 3-5 градусов, по области – минус 3-8 градусов, в субботу в горах и низинах – до минус 12 градусов.

Ветер западный, юго-западный 6-11 метров в секунду, местами в субботу порывы до 18 метров в секунду, в воскресенье - до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 754 миллиметра ртутного столба, в субботу оно понизится до 751 миллиметра ртутного столба, в воскресенье повысится до 756 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Напомним, Васильевские морозы наступают с седьмого по 14 января, но наблюдаются они в Челябинске не каждый год. Их повторяемость составляет 47%, фиксировались они в Челябинске в среднем один раз в два года. Повторяемость суровых морозов, когда среднесуточная температура воздуха опускалась ниже минус 30 градусов, меньше – 3% и все случаи отмечались в прошлом столетии. С 2001 года суровых морозов в Челябинске не зафиксировано. Самая же холодная погода со средней температурой воздуха минус 37,8 градуса была зарегистрирована 13 января 1927 года.

По народному календарю 14 января - Васильев день. Говорили, что «Василий пополам Святки делит»: с седьмого по 14 января праздновались «святые вечера», а с 14 по 19 — «страшные». О будущем урожае судили по приметам. Снег или сильный мороз в этот день обещали плодородный год. Ясное звездное небо сулило урожай гороха и ягод, а вьюга - хороший сбор орехов.

Именины в этот день: Александр, Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Платон, Трофим, Федот.

По народному календарю 15 января - Сильвестров день, или Куриный праздник.

На Сильвестра гадали на луковицах. Чистили 12 штук (при этом стараясь не заплакать), клали на каждую щепоть соли и до утра оставляли на печи. Какая по счету луковица окажется мокрой - такой месяц и будет дождливым.

Были и более простые приметы на погоду. Ночью смотрели на месяц: если оба рога остры и ярки - к ветру; если оба рога круты - к морозу; отлогие рога предвещали ненастье. Вьюгу сулили и сороки, если летали вблизи жилья. Впрочем, морозы в это время никого не удивляли.

Именины в этот день: Василий, Кузьма, Марк, Модест, Петр, Серафим, Сергей, Сильвестр, Ульяна.