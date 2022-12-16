В выходные в Челябинской области потеплеет, пойдет снег и мокрый снег

В предстоящие выходные, 17 и 18 декабря, в Челябинской области потеплеет, в субботу снег ожидается лишь в горных районах, в воскресенье – на всей территории снег и мокрый снег, местами сильный, налипание мокрого снега на провода. Атмосферное давление понизится.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу еще сохранится морозная погода – минус 15-20 градусов, при прояснении – минус 21-26 градусов, в горах - до минус 10 градусов.

В субботу в дневные часы синоптики обещают минус 1-6 градусов, в низинах – до минус 10 градусов. В воскресенье будет теплее – от минус трех до плюс двух градусов.

Ветер в субботу южный с переходом на северо-западный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду, в воскресенье – ветер южной четверти 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 754 миллиметра ртутного столба, в ночь на субботу оно понизится до 748 миллиметров ртутного столба, днем повысится до 752 миллиметров ртутного столба. В воскресенье давление продолжит снижаться и к понедельнику достигнет 738 миллиметров ртутного столба, что на четыре единицы ниже нормы.

По народному календарю 17 декабря – Варварины морозы.

На Варвару, как правило, наступало время сильных морозов. В народе по этому поводу говорили: «Трещит Варюха - береги нос да ухо!». Зато дороги становились прочными. «Варвара мостит, Савва гвозди острит, Никола прибивает», - подмечали наши предки этапы формирования зимника. Звезды особенно ярко сияли на чистом морозном небе, а их свет, отражаясь от снега, создавал впечатление, что день стал чуть менее темным. Кроме того, в середине декабря люди уже жили ожиданием солнцеворота, поэтому верили в то, что на Варварин день ночь начинает убывать. «Варвара от ночи уворовала, да ко дню притачала», - говорили в народе.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай, Ульяна.

По народному календарю 18 декабря – Саввин день.

На Руси в прежние времена говорили, что Савва продолжает Варварину работу - морозит реки и озера, укрепляя зимние дороги и переправы. Об этом существовала поговорка: «Варвара мостит, Савва гвозди вострит, Никола прибивает».

Предсказывали в этот день и погоду на будущее: дым столбом предвещал мороз, дым волоком - ненастье. Если же дым без ветра стелился по земле - можно было ждать снегопада.

Именины в этот день: Геннадий, Захар, Илья, Савва, Сергей.