В выходные в Челябинской области – сильный дождь, шквалистый ветер

В предстоящие выходные, девятого и десятого сентября, в Челябинской области ожидаются очень сильные и продолжительные дожди, сильные ливни, град, местами крупный, грозы, при грозах шквалистое усиление ветра. Температура воздуха будет понижаться.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу по области – плюс 7-12 градусов, в ночь воскресенье – плюс 5-10 градусов, в ночь на понедельник – плюс 4-9 градусов.

В субботу в дневные часы синоптики обещают плюс 11-16 градусов, в воскресенье немного похолодает – плюс 9-14 градусов.

Ветер восточной четверти 5-10 метров в секунду, местами порывы до 16-17 метров в секунду, при грозах шквалистое усиление до 25 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба, в субботу оно понизится до 734 миллиметров ртутного столба, в воскресенье существенно не изменится. Геомагнитное поле неустойчивое.

По народному календарю девятого сентября - Два Пимена.

На Пименов крестьяне выходили кланяться рябине и собирали ягоды. Правда, первыми лакомились всегда птицы. Но, как говорили, милостива будет зима к людям, если после пташек на рябине останется много ягод. Впрочем, большой урожай рябины предвещал суровые морозы. В этот день рябину заваривали с чаем, варили из нее варенье, заготавливали на зиму. В народной медицине ягоды применяли как антицинготное, бактерицидное и мочегонное средство. На Пименов было принято вывешивать гроздья рябины под крышей избы.

Именины в этот день: Александр, Анфиса, Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Пимен, Степан.

По народному календарю 10 сентября – Анна и Савва Скирдники.

На Анну и Савву завершалась последняя жатва хлебов. С полей вывозили снопы, которые складывали в скирды — отсюда и название праздника, Скирдники. Крестьяне торопились убрать хлеб до наступления ненастья и холодов. «Красно поле снопами, а гумно — скирдами», — говорили люди. На Руси в это время славили урожай, устраивая большие праздники и ярмарки. Как ни странно, именно в этот день молились об избавлении от пьянства. А вот свататься на Анну и Савву не стоило: приход жениха в гости к родителям невесты сулил беду.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Афанасий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Денис, Ефим, Захар, Иван, Игнатий, Иларион, Иосиф, Лаврентий, Леонтий, Лукьян, Макар, Моисей, Николай, Павел, Савва, Сергей, Степан, Сусанна, Федор.