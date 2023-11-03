03.11.2023
Бывший замглавы Челябинска останется под домашним арестом до весны 2024 года
03.11.2023
Алексей Текслер поручил усилить темпы ремонта врачебной амбулатории Травников
03.11.2023
Челябинцы вошли в историю советской фотографии
03.11.2023
В фестивале «Хворостовский» принял участие солист челябинского оперного театра
03.11.2023
Челябинских водителей предупредили о затрудненном движении на Энтузиастов – Витебской
03.11.2023
Челябинская спортшкола олимпийского резерва получила новые мишени и пули
В выходные в Челябинской области установится сухая погода со знаком «плюс»
Челябинск задыхается от гари – пришли НМУ
02.11.2023
Алексей Текслер: «Особого внимания в Златоусте требует ситуация в здравоохранении»
02.11.2023
Ливневую канализацию Челябинска ждет масштабная реконструкция в течение десяти лет
01.11.2023
Жители коркинской Дубровки категорически не хотят жить рядом с асфальтовым заводом
31.10.2023
Жалобой жителей челябинского поселка на тяжелую жизнь заинтересовался Бастрыкин
31.10.2023