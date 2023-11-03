В выходные в Челябинской области установится сухая погода со знаком «плюс»

В выходные дни в Челябинской области установится довольно комфортная погода. Будет достаточно сухо и вполне тепло.

Ночью в субботу, четвертого ноября, - облачно с прояснениями, в северной половине региона местами небольшие осадки (мокрый снег и дождь). Днем субботы – также облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.

В ночное время четвертого октября столбики термометров южноуральцев будут останавливаться на отметках плюс четыре-минус один градус, при прояснении может похолодать до минус пяти градусов. Днем субботы – ноль-плюс пять градусов, на юге региона – до восьми градусов тепла.

Ветер – западной четверти, скорость – четыре-девять метров в секунду. Местами порывы ветра могут достигать 14 м/с.

В воскресенье, пятого ноября, в Челябинской области переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ночью – три-восемь градусов ниже нуля, днем – плюс один-шесть градусов. Ветер – южный, юго-западный, три-восемь метров в секунду.

В народе верили, что, если четвертого ноября нет дождя, год будет неурожайным. Сильный дождь сулил затяжное ненастье. Ясная погода считалась предвестником похолодания.

С пятым ноября связаны следующие погодные приметы: идет снег – зима придет после 22 ноября; снег сразу не растаял – год будет урожайным, зима – теплой; дождь в этот день также сулил богатый урожай.