Во вторник в Челябинской области местами дожди и грозы

Во вторник, 30 июня, в Челябинской области ожидается прохладная и ветреная погода, местами пройдут кратковременные дожди, грозы.

В регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске плюс 7-9 градусов, по области – плюс 6-11 градусов, в горах – плюс 1-6 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 17-19 градусов, по области – плюс 15-20 градусов.

Ветер северной четверти 3-8 метров в секунду, днём местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 732 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно повысится до 737 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 15 минут, заход - в 21 час 40 минут. Долгота светового дня - 17 часов 25 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Мануйло и Савелий. В народе говорили, что на Мануйло солнце «застаивается», являются мороки-туманы, текут молочные реки. В этот день было принято разводить на берегах рек и озер костры и варить яйца. Считалось, что чем больше сваришь - тем лучше будут нестись куры. Существовали для этого дня и свои приметы на погоду. Яркая зарница предвещала хороший урожай, а вечерняя радуга - хорошую погоду. А вот багровый закат сулил сильный ветер и ненастье.

Именины в этот день: Дина, Измаил, Иммануил, Иосиф, Исаакий, Кирилл, Климент, Максим, Никита, Пелагея, Савелий.