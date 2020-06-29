ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Во вторник в Челябинской области местами дожди и грозы

Фото: 
Валерий Иванов
Погода
Сегодня, 18:50
Автор: 
Олеся Денисова

Во вторник, 30 июня, в Челябинской области ожидается прохладная и ветреная погода, местами пройдут кратковременные дожди, грозы.

В регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске плюс 7-9 градусов, по области – плюс 6-11 градусов, в горах – плюс 1-6 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 17-19 градусов, по области – плюс 15-20 градусов.

Ветер северной четверти 3-8 метров в секунду, днём местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 732 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно повысится до 737 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 15 минут, заход - в 21 час 40 минут. Долгота светового дня - 17 часов 25 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Мануйло и Савелий. В народе говорили, что на Мануйло солнце «застаивается», являются мороки-туманы, текут молочные реки. В этот день было принято разводить на берегах рек и озер костры и варить яйца. Считалось, что чем больше сваришь - тем лучше будут нестись куры. Существовали для этого дня и свои приметы на погоду. Яркая зарница предвещала хороший урожай, а вечерняя радуга - хорошую погоду. А вот багровый закат сулил сильный ветер и ненастье.

Именины в этот день: Дина, Измаил, Иммануил, Иосиф, Исаакий, Кирилл, Климент, Максим, Никита, Пелагея, Савелий.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
19.06.20 16:35
За выходные в Челябинской области жара немного спадет, местами дожди и грозы
18.06.20 19:10
В пятницу Челябинской области тепло и без осадков
17.06.20 17:51
В четверг в Челябинской области жара спадет, возможны дожди и грозы
16.06.20 22:52
В среду в Челябинской области жарко, местами дожди и грозы
16.06.20 00:09
Во вторник в Челябинской области жарко и без осадков
15.06.20 09:15
В понедельник в Челябинской области тепло и без осадков
13.06.20 00:14
В выходные в Челябинской области жара спадет, ветер усилится
11.06.20 20:57
В Челябинской области на День России - жара, возможны дожди и грозы
10.06.20 21:20
В четверг в Челябинской области жара, грозы и град
10.06.20 10:44
В среду в Челябинской области сохраняется жара

Погода в Челябинске

Общество
Сегодня, 12:59
Челябинская область переходит на второй этап снятия ограничений
Общество
Сегодня, 14:37
Власти Центрального района Челябинска готовятся к благоустройству Сада камней
Новости
Сегодня, 18:37
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 30 июня
Сегодня, 17:02
Экономика
ВТБ предлагает специальные условия для открытия брокерского счета покупателям сети Магнит
Сегодня, 16:10
Общество
Котова потребовала проверить как моют маршрутки в Челябинске
Сегодня, 16:03
Происшествия
В Миассе будут судить «черную» вдову
Сегодня, 15:49
Общество
Современные хиты про войну от Исторического музея: «Танкисты», «Речь Молотова» и «Рапорт Сталину»
Опрос

Верите ли вы, что поправки в Конституцию действительно направлены на улучшение качества жизни граждан?

Материалы рубрики
01.11.19 14:54
Погода
Южноуральская силачка в 15-й раз стала чемпионкой мира
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика