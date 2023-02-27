Во вторник в Челябинской области – мокрый снег с дождем

Во вторник, 28 февраля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, в отдельных районах возможны метели, на дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – минус 2-4 градуса, по области – до минус пяти 8 градусов, при прояснении – до минус восьми градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают от минус одного до плюс одного градусов. По области – до минус трех до плюс двух градусов.

Ветер юго-западный, западный 7-12 метров в секунду, местами порывы ночью до 18 метров в секунду, днём до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 731 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле слабо возмущенное.

Восход солнца в семь часов 53 минуты, заход - в 18 часов 22 минуты. Долгота светового дня - 10 часов 29 минут. Луна растущая.

По народному календарю 28 февраля – Онисим Овчарник.

О погоде говорили: «На Онисима Овчарника зима становится безрогой». Считалось, что зима борется с весною: «кому идти вперед, а кому вспять повернуть». Большие сосульки в это время предвещали, что весна будет долгой. А подъем воды в реках обещал хороший сенокос.

Именины в этот день: Алексей, Арсений, Афанасий, Евфросиния, Иван, Михаил, Николай, Павел, Пафнутий, Петр, Семен, Софья.