Во вторник в Челябинской области - прохладно и ветрено, местами дожди

Во вторник, 27 июня, в Челябинской области ожидается прохладная, сырая и ветреная погода. Ночью в большинстве районов пройдут небольшие дожди, в восточной половине до умеренных, возможны грозы. Днем осадки прогнозируют в юго-восточных районах.

В отдельных районах сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – плюс 9-11 градусов, по области – плюс 6-11 градусов.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске – плюс 19-21 градус, по области -плюс 16-21 градус.

Ветер северной четверти 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15-18 метров в секунду.

Атмосферное давление на 11 единиц ниже нормы – 731 миллиметр ртутного столба. В течение дня оно повысится до 734 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 15 минут, заход - в 21 час 38 минут. Долгота светового дня – 17 часов 23 минуты. Луна растущая.

По народному календарю 27 июня – Елисей Гречкосей.

На Елисея продолжали сеять гречиху. Этим занимались обычно в ясную и сухую погоду. «Коли пыль на бороне, то и блин на решете», — говорили крестьяне. Гречиха была крайне важной культурой для русского народа. О ней даже складывали особые пословицы и поговорки: «Гречневая каша – матушка наша, а хлебец ржаной — отец наш родной».

Именины в этот день: Александр, Владимир, Георгий, Елисей, Иосиф, Мефодий, Мстислав, Николай, Павел.