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Жителям Челябинской области снова предстоит терпеть изнуряющую жару

Погода
Сегодня, 16:19
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Автор: 
Евгения Александрова

Жителям Челябинской области завтра, седьмого августа, снова придется терпеть изнуряющую жару.

В пятницу синоптики снова обещают южноуральцам весьма высокие температуры: +28,+33 градуса (ночью столбик термометра опустится до +14,+19 градусов Цельсия).

По данным челябинского Гидрометцентра, ночью седьмого августа прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем также обещают солнце и облака, местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Ветер в пятницу подует восточный, его порывы будут достигать четырех-девяти метров в секунду. При грозах он может усилиться до 17-ти метров в секунду.

Жителям Челябинска особо надеяться на дождь в пятницу не приходится. Прогноз для южноуральской столицы - переменная облачность, преимущественно без осадков.

В областном центре ночь будет довольно теплой: +17,+19 градусов. Днем установится уже изрядно надоевшая жара: +30,+32 градуса.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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