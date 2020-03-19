Алексей Текслер получил новую должность в федеральных структурах
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначен руководителем рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Экономика и финансы». Соответствующее распоряжение 18 марта подписал президент России Владимир Путин.
Алексей Теслер будет руководить рабочей группой на общественных началах. В число их обязанностей входит подготовка аналитических материалов к заседаниям Госсовета, анализ работы регионов по реализации проектов.
Ранее данной рабочей группой руководил Максим Решетников, будучи губернатором Пермского края. В январе глава государства назначил Решетникова министром экономического развития РФ.
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