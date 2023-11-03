Алексей Текслер поручил усилить темпы ремонта врачебной амбулатории Травников

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил усилить темпы капитального ремонта врачебной амбулатории в Травниках Чебаркульского района, который глава региона посетил с рабочим визитом сегодня, третьего ноября.

Тема здравоохранения стала главной в выезде Алексея Текслера в территорию – кроме Травников, он также побывал в Тимирязевском, где тоже ведется ремонт здания врачебной амбулатории.

Как отмечает пресс-служба областного правительства, в Травниках капремонт лечебного учреждения временно приостанавливали, работы не закончены до сих пор, хотя по графику должны были завершиться в сентябре. Увы, но подрядчик сорвал срок. В настоящее время ремонт возобновлен, и губернатор поручил ответственным за него лицам ускориться.

«Нарушения сроков грубые, это меня не устраивает», - заявил Алексей Текслер и поставил задачу завершить капремонт к Новому году.

Министерство здравоохранение региона получило задание держать этот объект на особом контроле.

На другом объекте здравоохранения, который осмотрел губернатор, ситуация противоположная. Несмотря на то, что окончание ремонта врачебной амбулатории в Тимирязевском запланировано до конца года, основные работы уже завершены, здание преобразилось.

Ремонт осуществлен в рамках реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения Челябинской области». В здании амбулатории отремонтированы помещения детского стационара, детской поликлиники, заменены инженерные сети, проведен ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре отделения физиотерапии. Осталось завершить работы по благоустройству прилегающей территории.

Алексей Текслер констатировал, что за несколько последних лет в Чебаркульском муниципального районе по программе модернизации первичного звена здравоохранения построили два фельдшерско-акушерских пункта, отремонтировали – 12 ФАПов и амбулаторий.

Также губернатор анонсировал большие планы по ремонту объектов здравоохранения Чебаркульского района на следующий год.