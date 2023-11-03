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Фото: Правительство Челябинской области

Алексей Текслер поручил усилить темпы ремонта врачебной амбулатории Травников

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил усилить темпы капитального ремонта врачебной амбулатории в Травниках Чебаркульского района, который глава региона посетил с рабочим визитом сегодня, третьего ноября.

Тема здравоохранения стала главной в выезде Алексея Текслера в территорию – кроме Травников, он также побывал в Тимирязевском, где тоже ведется ремонт здания врачебной амбулатории.

Как отмечает пресс-служба областного правительства, в Травниках капремонт лечебного учреждения временно приостанавливали, работы не закончены до сих пор, хотя по графику должны были завершиться в сентябре. Увы, но подрядчик сорвал срок. В настоящее время ремонт возобновлен, и губернатор поручил ответственным за него лицам ускориться.

«Нарушения сроков грубые, это меня не устраивает», - заявил Алексей Текслер и поставил задачу завершить капремонт к Новому году.

Министерство здравоохранение региона получило задание держать этот объект на особом контроле.

На другом объекте здравоохранения, который осмотрел губернатор, ситуация противоположная. Несмотря на то, что окончание ремонта врачебной амбулатории в Тимирязевском запланировано до конца года, основные работы уже завершены, здание преобразилось.

Ремонт осуществлен в рамках реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения Челябинской области». В здании амбулатории отремонтированы помещения детского стационара, детской поликлиники, заменены инженерные сети, проведен ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре отделения физиотерапии. Осталось завершить работы по благоустройству прилегающей территории.

Алексей Текслер констатировал, что за несколько последних лет в Чебаркульском муниципального районе по программе модернизации первичного звена здравоохранения построили два фельдшерско-акушерских пункта, отремонтировали – 12 ФАПов и амбулаторий.

Также губернатор анонсировал большие планы по ремонту объектов здравоохранения Чебаркульского района на следующий год.

Алексей Текслер
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31.10.2023 14:52

Анонсы событий и мероприятий на 1 ноября (18+)

31.10.2023 14:41

Многофункциональность – «фишка» РМК-Арены в Челябинске

31.10.2023 14:22

Челябинская область получит федеральные средства в помощь пациентам с сахарным диабетом

31.10.2023 13:37

Учили шуткам: в Челябинске прошла школа КВН для школьников и студентов

31.10.2023 13:30

В озёра Челябинской области запустили молодую рыбу

31.10.2023 13:06

Директор «Водоканалсистем» Челябинска стал фигурантом еще одного уголовного дела о мошенничестве

31.10.2023 12:28

Рядом с челябинским «Родником» появятся сухой ручей с руслом и пешеходный мостик

31.10.2023 11:48

Челябинские ученые создали мусоровоз на электродвигателе

31.10.2023 11:04

Завершив осенние гастроли, «Омнибус» взялся за сказку

31.10.2023 10:57

Жители коркинской Дубровки категорически не хотят жить рядом с асфальтовым заводом

31.10.2023 10:35

Михаил Скоков проинспектировал центр временного содержания иностранных граждан

31.10.2023 10:19

Челябинский театр оперы и балета представил дебюты ноября

31.10.2023 09:57

Российские атомщики встретятся в Челябинске на фестивале «АТОМ+»