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Андрей Минченко назначен замминистра экономического развития

Политика
Сегодня, 15:49
Автор: 
Олеся Денисова

В правительстве Челябинской области новое кадровое назначение – заместителем министра экономического развития назначен 47-летний Андрей Минченко.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер 27 марта 2020 года. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Андрей Минченко назначен замминистра с испытательным сроком шесть месяцев. Он приступит к своим новым обязанностям уже сегодня.

В настоящий момент минэкономразвития региона возглавляет Наталья Лугачева, ранее занимавшая пост первого заместителя руководителя ведомства. У министра два заместителя – Дмитрий Глухарев и Марина Клочкова и один первый заместитель Ирина Акбашева. Еще одна ставка первого зама была вакантной.

Справка

Андрей Минченко родился в 1973 году в Челябинске. Окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «Экономика и управление на предприятиях в машиностроении», Урало-Сибирский институт бизнеса (мастер делового администрирования).

Работал в Челябинском филиале ОАО АКБ «Связьбанк» (прошел путь от экономиста до управляющего), в структуре Центробанка. Занимал должность директора производственного предприятия в сфере металлообработки, руководителя инвестиционного проекта по строительству туристической инфраструктуры.

Работал первым заместителем министра радиационной и экологической безопасности Челябинской области, первым заместителем министра промышленности региона, а также первым заместителем директора «Агентства развития Новгородской области».

Автор: 
Олеся Денисова
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