28.04.2023
В особняк Покровского в Челябинске привезли старинную французскую мебель
28.04.2023
ЧЦЗ отмечает Всемирный день охраны труда выпуском креативных роликов
28.04.2023
МТС улучшила связь для дачников на северо-западе и Троицком тракте Челябинска
28.04.2023
«Скорбящие матери» Челябинска обязательно обретут новую жизнь
28.04.2023
История южноуральской археологии глазами основателя «Аркаима»
28.04.2023
В Челябинске задержана группа бутлегеров
Апрельское заседание Заксобрания Челябинской области перенесено из-за отсутствия кворума
27.04.2023
Александр Лазарев примет участие в заседании Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании
26.04.2023
Александр Лазарев принимает участие в работе Совета законодателей РФ
24.04.2023
Челябинскому металлургическому комбинату исполнилось 80 лет
24.04.2023
В Челябинской области будут предоставлять выплату на жилье детям-сиротам старше 23 лет
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
27.04.2023
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
26.04.2023
В 2023 году в Челябинской области проведут капремонт девяти загородных детских лагерей
26.04.2023
Отопительный сезон в Челябинске завершен
25.04.2023