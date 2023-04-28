Апрельское заседание Заксобрания Челябинской области перенесено из-за отсутствия кворума

Заседание Законодательного собрания Челябинской области, которое должно было состояться 28 апреля, перенесено на май в связи с отсутствием кворума. Точные сроки его проведения будут названы позднее.

«Сегодня в виду отсутствия кворума было принято решение о переносе 35-го заседания Законодательного Собрания области на более позднюю дату», - пояснили в пресс-службе регионального парламента.

В ЗСО уточнили, в соответствии с областным законом «О Законодательном Собрании Челябинской области» заседание считается правомочным, если на нем присутствует 2/3 от общего числа депутатов.

Депутаты не смогли принять участие в заседании по уважительным причинам: кто-то заболел, кто-то уехал в командировку.

«На 35-м заседании Законодательного Собрания Челябинской области было принято решение о его переносе, до кворума не хватило четырех депутатов. По предварительной информации о явке, кворум должен был состояться. Однако по итогам регистрации, которая начинается за час до заседания Законодательного Собрания, несколько депутатов отсутствовали, поэтому и было принято решение о переносе», - председатель Законодательного собрания Челябинской области пояснил Александр Лазарев.

Заседание Законодательного Собрания, по решению спикера, состоится второго мая. «Такая ситуация предусмотрена областным законодательством. Работа областного парламента не прерывается. Нет сомнения, что законопроекты, которые имеют для нашего региона важное социальное и экономическое значение, будут приняты», – подчеркнул Александр Лазарев.

Напомним, спикер регионального парламента Александр Лазарев с 25 по 28 апреля принимает участие в серии мероприятий Совета законодателей РФ Федерального собрания РФ. Накануне, в четверг и среду, спикер участвовал в работе профильных комиссий: по проблемам международного сотрудничества – и комиссии по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству.

Сегодня состоится основное мероприятие – заседание Совета. К законодателям обратится Президент России Владимир Путин. Встреча приурочена ко Дню российского парламентаризма и традиционно пройдёт в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге.