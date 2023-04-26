Александр Лазарев принимает участие в работе Совета законодателей РФ

Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев принимает участие в работе Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ. Мероприятия приурочены ко Дню российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля.

Рабочая программа Совета законодателей РФ начнется с заседания комиссий. Председатель южноуральского регионального парламента Александр Лазарев входит в состав двух комиссий: комиссии по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству и комиссии по проблемам международного сотрудничества.

В День российского парламентаризма пройдет заседание Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании. Его проведут сопредседатели Совета законодателей – председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Заседание по традиции пройдет в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.

Члены Совета законодателей обсудят вопросы социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, обратятся к основным задачам реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию, а также рассмотрят состояние межбюджетных отношений и вопросы обеспечения финансовой стабильности и социально-экономического развития регионов в новых условиях.

Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ – совещательный и консультативный орган при палатах Федерального Собрания РФ, учрежденный в мае 2012 года для согласованного законодательного обеспечения реализации государственной политики в сфере разграничения полномочий по предметам ведения Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, совершенствования механизмов реализации контрольных полномочий Совета Федерации ФС РФ, Государственной Думы ФС РФ и законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ, организации их взаимодействия в законодательном процессе и обмена опытом парламентской деятельности.