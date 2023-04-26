Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области

Комиссия Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ поддержала инициативу губернатора Челябинской области Алексея Текслера по жилью для детей-сирот, с которой познакомил коллег председатель Законодательного собрания региона Александр Лазарев. Подготовлены рекомендации по данному вопросу для правительства РФ.

На заседании Комиссии Совета законодателей обсудила вопрос о финансовом обеспечении полномочий субъектов РФ по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев проинформировал участников заседания о мерах, которые принимаются на региональном уровне для решения проблемы предоставления жилья детям-сиротам. В частности, спикер рассказал об инициативе губернатора Алексея Текслера. Он предлагает расширить в регионе практику применения жилищных сертификатов - использовать ее для расселения детей-сирот старшего возраста, у многих из которых уже есть свои семьи.

«Глава региона предлагает действенный механизм решения этой острой проблемы, - отметил Александр Лазарев. - Губернатором внесен в Законодательное Собрание законопроект, который предусматривает предоставление детям-сиротам единовременной выплаты, за счет которой данная категории граждан будет вправе приобрести жилье или погасить ипотечный кредит».

На региональном уровне планируется предоставлять право на единовременную выплату детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в возрасте 23 лет и старше, которые к тому моменту не были обеспечены жилыми помещениями. На реализацию этой меры поддержки будут выделены дополнительные средства из областного бюджета.

«Проект областного закона предлагает гибкий механизм реализации этой меры поддержки, который максимально учитывает интересы сирот. Право на жилье детей-сирот чрезвычайно важно соблюдать и необходимо способствовать своевременному решению этого вопроса. Законопроект о жилищных сертификатах призван ускорить этот процесс и позволить более успешно социализировать детей-сирот», – пояснил Александр Лазарев.

Выплату можно будет объединить с иными мерами государственной поддержки, например, с федеральным и региональным материнским капиталом, выплатой участникам программы «Молодая семья», выплатой на приобретение жилого помещения взамен предоставления земельного участка многодетным семьям и другими.