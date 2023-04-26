26.04.2023
В Златоусте на благо российских бойцов трудится пылесос с голосом Зеленского
26.04.2023
«Пятёрочка» приглашает южноуральцев открыть новый дачный сезон
26.04.2023
Эстафета и велогонка в Челябинске повлияют на движение городского транспорта
26.04.2023
Почта России доставит ветеранам поздравления президента с Днем Победы
26.04.2023
Депортированные из Челябинской области мигранты смогут вернуться в Россию только через пять лет
26.04.2023
Студенты института искусств имени Чайковского защитили экзамен по классическому танцу
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023
Александр Лазарев принимает участие в работе Совета законодателей РФ
24.04.2023
Челябинскому металлургическому комбинату исполнилось 80 лет
21.04.2023
Южноуральские парламентарии привели в порядок территорию Сада Победы в Челябинске
21.04.2023
Спикер ЗСО Александр Лазарев встретился с молодыми депутатами из муниципалитетов
В 2023 году в Челябинской области проведут капремонт девяти загородных детских лагерей
26.04.2023
Отопительный сезон в Челябинске завершен
25.04.2023
Отопление в Челябинске могут отключить уже в эту среду
24.04.2023
Челябинская область отметит День Победы с учетом актуальной обстановки
22.04.2023
В Челябинской области установят новую памятную дату
21.04.2023