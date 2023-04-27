Александр Лазарев примет участие в заседании Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании

В пятницу, 28 февраля, в Таврическом дворце Санкт-Петербурга пройдет заседание Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ. В заседании примет участие председатель Законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев.

Проведут заседание сопредседатели Совета законодателей – председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

В преддверии этого мероприятия, 26 и 27 апреля, в Санкт-Петербурге состоялись заседания комиссий Совета законодателей РФ. Они приурочены ко Дню российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля. На комиссиях обсуждались вопросы социальной политики, интеграции новых регионов в правовую систему РФ, межбюджетных отношений и налогового законодательства, обеспечения национальной безопасности и противодействия коррупции и целый ряд других.

Сегодня южноуральский спикер Александр Лазарев принял участие в заседании Комиссии Совета законодателей по проблемам международного сотрудничества, которое провел заместитель председателя комиссии, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По видео-конференц-связи к собравшимся обратился председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий.

Основной темой заседания стал вопрос о состоянии и законодательном обеспечении международных и внешнеэкономических связей субъектов РФ и органов местного самоуправления.