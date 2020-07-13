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«Авторадио» Аши: предвыборные расценки

Политика
Сегодня, 12:33

Районная редакция «АВТОРАДИО» Аша - 103,2 mHz; Миньяр и Сим - 104,3 mHz (СМИ «Аша FM» свидетельство о регистрации Эл №ТУ 74-01160 от 02.02.2015 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), учредитель - Общество с ограниченной ответственностью «Ярдус» Адрес: 456014 Челябинская область, г.Аша, ул.Озимина, д.1, оф.9, Телефон: +73519031032) сообщает о готовности предоставить эфирное время для размещения предвыборных агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации с 15 августа 2020 года до ноля часов 12 сентября 2020 года (по местному времени) кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим списки кандидатов, на выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва в региональном эфире радиоканала с распространением на территории Челябинской

области.

К размещению принимаются только предвыборные агитационные материалы, соответствующие следующим техническим требованиям:

- Носители компакт диски DVD-R или CD-R;

- Разрядность 16 бит;

- Частота дискретизации 44,1 или 48 кГц стерео, mp3 потока 192-384 кб/с), WAV (CDA) и соответствующие техническим требованиям, установленным районной редакцией «АВТОРАДИО»;

- параметры и качество Материалов, должны отвечать требованиям ОСТ – 58-10-87: ПТЭ – 2001, утвержденным Приказом №134 от 12.07.2002г Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, а также иным условиям договора о предоставлении эфирного времени.

Стоимость услуг по размещению 1 (одного) предвыборного агитационного материала составляет: 20 рублей (двадцать рублей 00 коп.) за секунду эфирного времени в промежуток с 6:15 по 21:45 местного времени.

Вышеуказанные цены приведены в рублях РФ, без налога на добавленную стоимость в связи с применением упрощённой системы налогообложения и без учета стоимости производства аудиоматериалов.

 

 

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