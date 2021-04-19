Челябинцев предостерегли от участия в несогласованных акциях

ГУ МВД по Челябинской области выступило с предостережением об участии в несогласованных акциях. В частности, региональный полицейский Главк напомнил об уголовной и административной ответственности за нарушение общественного порядка.

«В ряде интернет-ресурсов, социальных сетях и мессенджерах распространяются сообщения о запланированных несогласованных публичных мероприятиях в субъектах Российской Федерации, в том числе на территории Челябинска», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

В пресс-службе напомнили, что во время массовых акций возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией.

«ГУ МВД России по Челябинской области призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время. Не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка. Не подвергайте угрозе свое здоровье и безопасность. Предостерегите от участия в несанкционированных акциях своих родных и близких, в особенности несовершеннолетних», - прокомментировали в ГУ МВД области.

В пресс-службе также отметили, что сотрудники полиции предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка.

Отметим, что речь идет об акции сторонников оппозиционера Алексея Навального.