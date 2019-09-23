Челябинская гордума второго созыва на первом заседании изменит регламент работы и выберет руководство
Политика
Сегодня, 17:23
Автор: 
Любовь Юрина

Во вторник, 24 сентября 2019 года, состоится первое заседание Челябинской городской Думы второго созыва, на котором планируется решить ряд оргвопросов и выбрать руководящий состав.

Напомним, 8 сентября челябинцы избрали 170 депутатов районных Советов города. От каждого из семи райсоветов в гордуму было делегировано по семь депутатов. Численность городского парламента, как и в прежнем созыве, составит 49 человек.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябинской городской думы, на первом заседании депутатам предстоит решить ряд организационных вопросов.

Первым вопросом в повестке стоит избрание председателя Челябинской городской думы. Как уже сообщало агентство, большинство мандатов в райсоветах завоевали единороссы (133 из 170 или 78,24%). Они и будут определять руководящий состав новой думы.

На прошлой неделе конференция Челябинского регионального отделения Партии «Единая Россия» рекомендовала кандидатуру Андрея Шмидта на пост председателя Гордумы. Челябинским депутатам предстоит проголосовать за этого претендента.

Вторым вопросом стоит внесение изменений в регламент работы городской Думы. Напомним, в первом созыве у председателя Станислава Мошарова было три заместителя. Один – Сергей Овчинников – работал на постоянной основе (в этом созыве он в Гордуму не делегирован). Двое – Илья Мительман и Андрей Шмидт – на неосвобожденной основе (зарплату в Думе не получали).

Вполне вероятно, что в новом созыве у спикера останется лишь один заместитель. Пока не ясно, он будет трудиться на освобожденной или неосвобожденной основе. Эти решения и предстоит принять депутатам на первом заседании.

После утверждения нового регламента парламентарии выберут заместителей (или только одного) председателя гордумы. На пост вице-спикера единороссы рекомендовали главврача первой городской больницы Челябинска Дмитрия Тарасова.

Также на заседании депутаты примут решение об образовании постоянных комиссий, избрании их председателей и утвердят персональный состав каждой комиссии, то есть распределят депутатов по составам постоянных комиссий.

Автор: 
Любовь Юрина
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