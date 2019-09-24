Челябинская городская Дума второго созыва стала более женской
Политика
Сегодня, 12:44
Автор: 
Евгения Александрова, Любовь Юрина

Состав Челябинской городской думы второго созыва обновился более чем наполовину по сравнению с первым созывом. В списке депутатов стало гораздо больше женщин.

Напомним, выборы нового состава Думы прошли 8 сентября 2019 года. В нынешнем созыве, как и в предыдущем, будет работать 49 депутатов (в предшествующих им созывах было 37).

Как пояснил вновь избранный председатель Гордумы Андрей Шмидт, состав думы обновился на 61%. Из 49 депутатов лишь 19 работали в предыдущем созыве, а 30 парламентариев - новички.

В первом созыве в городском парламенте была только одна женщина, да и та досрочно покинула депутатское кресло, и завершала работу Дума лишь мужским составом. В нынешнем созыве будет работать 7 женщин-парламентариев. Это Татьяна Чилимская, Юлия Синицына, Оксана Боярская, Эльнара Габайдулина, Лариса Демчук, Галина Киреева и Валентина Курина. По мнению Андрея Шмидта, это отличная тенденция. Женщины должны участвовать в выборах, побеждать и наравне с мужчинами активно заниматься законотворческой деятельностью. Одна из женщин – Галина Киреева – возглавила комиссию по социальной политике. Оставшимися четырьмя комиссиями будут руководить мужчины.

По возрастному составу пока нет полных данных. Но уже на сегодня понятно, что в Думе будут работать как опытные парламентарии (например, Рафаил Шафигулин), так и совсем молодые.

Нынешний состав Думы будет отличаться от предыдущего и количеством депутатов, работающих на постоянной основе. В первом созыве четыре из 49 депутатов Гордумы работали на освобожденной основе. Оставшиеся 45 народных избранников совмещали свою основную работу с законотворческой деятельностью.

В нынешнем созыве пока лишь спикер Андрей Шмидт будет трудиться в Думе за зарплату. Его единственный заместитель – главврач первой горбольницы Дмитрий Тарасов – будет совмещать свою основную работу с депутатской деятельностью.

По словам Андрея Шмидта, вполне вероятно, что председатели двух мощных комиссий - по бюджету, экономике и муниципальному имуществу Сергей Селещук и комиссии по городскому хозяйству и градостроительству Кирилл Ветхов – также будут трудиться на освобожденной основе. Но вопросы пока еще прорабатываются. Не каждый депутат готов бросить свою основную работу и заняться только законотворческой деятельностью.

По словам Андрея Шмидта, в ближайшее время депутатам предстоит заняться решением двух наиболее важных вопросов – формированием бюджета города на следующий год и избранием нового главы города.

Конкурс по отбору кандидатур на пост градоначальника объявят в ближайшее время. Нового мэра областной центр должен получить до первого декабря. Такое поручение давал губернатора Алексей Текслер. А пока городом руководит ВрИП главы Наталья Котова и ее называют основным претендентом на эту долность.

Обращаясь к депутатам на первом заседании Наталья Котова отметила: «Более половины из вас - это новые лица, новые подходы, новые идеи, новые возможности. Доверие избирателей необходимо оправдать. Дума должна быть реальным инструментов в решении городских проблем. От вас зависит качественное выполнение наказов избирателей. Предстоит много работы». Она пожелала народным избранникам мудрости, профессионализма, сплочённости, плодотворной работы.

Автор: 
Евгения Александрова, Любовь Юрина
Отправить новость
Политика
Сегодня, 12:01
Челябинские депутаты сократили число вице-спикеров и комиссий в новой гордуме
Политика
Сегодня, 11:32
Спикером Челябинской гордумы единогласно избран Андрей Шмидт
Политика
Вчера, 17:23
Челябинская гордума второго созыва на первом заседании изменит регламент работы и выберет руководство
Политика
20.09.19 16:04
«Единая Россия» утвердила своего кандидата на пост председателя Думы Челябинска
20.09.19 16:57
Алексей Текслер анонсировал первую отставку и новое назначение
20.09.19 16:29
Алексей Текслер о новом сенаторе: Я хочу, чтобы женщины приходили в челябинскую политику
20.09.19 16:04
«Единая Россия» утвердила своего кандидата на пост председателя Думы Челябинска
20.09.19 15:01
Маргарита Павлова стала сенатором от Челябинской области
20.09.19 13:05
Правительство Челябинской области ушло в отставку
20.09.19 12:44
Новак уверен, что Текслер будет 24 часа в сутки служить народу
20.09.19 11:28
Алексей Текслер официально вступил в должность губернатора Челябинской области
20.09.19 11:05
Началась инаугурация Алексея Текслера
17.09.19 21:34
«Единая Россия» утвердила список своих кандидатов в Думу Челябинска
16.09.19 19:50
Алексей Текслер получил удостоверение губернатора Челябинской области
Среда обитания
Сегодня, 11:42
Водная рябь приоритетов
Река Миасс в черте города
Общество
Сегодня, 11:46
Челябинская область более чем на месяц останется без двух омбудсменов
Новости
Сегодня, 13:17
Спорт
Южноуральцы собрали урожай наград на Всероссийских юношеских Играх
Сегодня, 13:03
Общество
Пара из Нязепетровска сыграла свадьбу в стиле 90-ых
Сегодня, 10:36
Спорт
«Трактор» не может выиграть на своем льду
Сегодня, 10:03
Спорт
Розыгрыш билетов на матч «Трактор» VS «Ак Барс»
Сегодня, 08:20
Происшествия
В столкновении двух маршруток в Челябинске пострадали более 10 человек
Опрос

Почему в Челябинске нет туалетов?

Материалы рубрики
20.09.19 11:05
Политика
Началась инаугурация Алексея Текслера
09.09.19 14:25
Политика
Владимир Мякуш: Мы восприняли победу Алексея Текслера очень позитивно и с большими надеждами
08.09.19 14:03
Политика
Явка избирателей выше, чем на прошлых выборах
08.09.19 13:53
Политика
Выборы губернатора Челябинской области контролируют независимые наблюдатели
06.09.19 16:39
Политика
Обертас проверил готовность СИЗО Челябинска к выборам губернатора
Теги
Челябинская городская Дума
Челябинск
Андрей Шмидт
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика