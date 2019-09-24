Челябинская городская Дума второго созыва стала более женской

Состав Челябинской городской думы второго созыва обновился более чем наполовину по сравнению с первым созывом. В списке депутатов стало гораздо больше женщин.

Напомним, выборы нового состава Думы прошли 8 сентября 2019 года. В нынешнем созыве, как и в предыдущем, будет работать 49 депутатов (в предшествующих им созывах было 37).

Как пояснил вновь избранный председатель Гордумы Андрей Шмидт, состав думы обновился на 61%. Из 49 депутатов лишь 19 работали в предыдущем созыве, а 30 парламентариев - новички.

В первом созыве в городском парламенте была только одна женщина, да и та досрочно покинула депутатское кресло, и завершала работу Дума лишь мужским составом. В нынешнем созыве будет работать 7 женщин-парламентариев. Это Татьяна Чилимская, Юлия Синицына, Оксана Боярская, Эльнара Габайдулина, Лариса Демчук, Галина Киреева и Валентина Курина. По мнению Андрея Шмидта, это отличная тенденция. Женщины должны участвовать в выборах, побеждать и наравне с мужчинами активно заниматься законотворческой деятельностью. Одна из женщин – Галина Киреева – возглавила комиссию по социальной политике. Оставшимися четырьмя комиссиями будут руководить мужчины.

По возрастному составу пока нет полных данных. Но уже на сегодня понятно, что в Думе будут работать как опытные парламентарии (например, Рафаил Шафигулин), так и совсем молодые.

Нынешний состав Думы будет отличаться от предыдущего и количеством депутатов, работающих на постоянной основе. В первом созыве четыре из 49 депутатов Гордумы работали на освобожденной основе. Оставшиеся 45 народных избранников совмещали свою основную работу с законотворческой деятельностью.

В нынешнем созыве пока лишь спикер Андрей Шмидт будет трудиться в Думе за зарплату. Его единственный заместитель – главврач первой горбольницы Дмитрий Тарасов – будет совмещать свою основную работу с депутатской деятельностью.

По словам Андрея Шмидта, вполне вероятно, что председатели двух мощных комиссий - по бюджету, экономике и муниципальному имуществу Сергей Селещук и комиссии по городскому хозяйству и градостроительству Кирилл Ветхов – также будут трудиться на освобожденной основе. Но вопросы пока еще прорабатываются. Не каждый депутат готов бросить свою основную работу и заняться только законотворческой деятельностью.

По словам Андрея Шмидта, в ближайшее время депутатам предстоит заняться решением двух наиболее важных вопросов – формированием бюджета города на следующий год и избранием нового главы города.

Конкурс по отбору кандидатур на пост градоначальника объявят в ближайшее время. Нового мэра областной центр должен получить до первого декабря. Такое поручение давал губернатора Алексей Текслер. А пока городом руководит ВрИП главы Наталья Котова и ее называют основным претендентом на эту долность.

Обращаясь к депутатам на первом заседании Наталья Котова отметила: «Более половины из вас - это новые лица, новые подходы, новые идеи, новые возможности. Доверие избирателей необходимо оправдать. Дума должна быть реальным инструментов в решении городских проблем. От вас зависит качественное выполнение наказов избирателей. Предстоит много работы». Она пожелала народным избранникам мудрости, профессионализма, сплочённости, плодотворной работы.