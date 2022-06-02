Челябинская область стала одним из организаторов Форума решения социальных задач в Москве

В четверг, второго июня, в Москве начал работу Форум решения социальных задач. Президент России Владимир Путин в приветственном слове заявил о необходимости сделать все возможное, чтобы социальная инфраструктура отвечала вызовам времени, запросам и потребностям людей.

В работе Форума принимает участие и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Вместе с нашей областной командой работаю в Москве на Форуме решения социальных задач. Вместе с Агентством стратегических инициатив мы выступили организатором этого события», - поделился глава региона на своей странице в социальных сетях. Вместе с губернатором на форуме работает делегация Южного Урала, куда в том числе вошли представители СОНКО.

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Владимир Путин приветствовал участников, гостей и организаторов по случаю открытия Форума.

«Считаю ваш форум востребованной инициативой, реальным шагом в деле консолидации усилий государства, бизнеса, институтов гражданского общества для решения насущных, актуальных задач социальной сферы…, - говорится в послании президента, опубликованном на сайте Кремля. - Подчеркну, вместе мы должны сделать все возможное, чтобы социальная инфраструктура отвечала вызовам времени, запросам и потребностям каждого человека, каждой российской семьи».

Владимир Путин подчеркнул, что для повышения качества жизни россиян и развития социальной инфраструктуры страны необходимо шире использовать передовые технологии и ресурсы НКО и социально ориентированного бизнеса. Также следует активнее распространять лучший региональный опыт и социальные практики по всей стране, отметил президент.

Глава государства пожелал участникам форума успехов в работе и выразил уверенность, что разработанные на мероприятии рекомендации и предложения экспертов принесут пользу всем гражданам России.

Форум решения социальных задач проводят АСИ, правительство Челябинской области и Фонд президентских грантов для реализации Национальной социальной инициативы, запущенной в июне 2020 года.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что регион не случайно стал одним из инициаторов проведения такого социально-значимого мероприятия. «За несколько лет Челябинская область сделала серьезный рывок в качестве социальной политики. Прежде всего, в сфере поддержки семей с детьми. Это и региональные выплаты после рождения второго ребёнка, и поддержка детей с целиакией и фенилкетонурией, и компенсации на установку газового оборудования семьям с детьми-инвалидами. И другие уникальные практики в масштабах страны», - пояснил глава региона.

Губернатор отметил, что социальная политика - это ещё и некоммерческий сектор. «Конкурс губернаторских грантов даёт хороший импульс, мы видим значительный эффект. И сегодня наши НКО делают огромную работу, помогают людям. Это большая наша опора сегодня», - отметил глава региона.

Форум будет проходить в течение двух дней – второго и третьего июня. Сегодня Алексей Текслер и принял участие в сессии «Новое время — новые вызовы: человек в центре внимания». Также на сессии выступили председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф, помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин и другие.

Модератором сессии стала генеральный директор АНО «АСИ» Светлана Чупшева. Вначале она провела блиц-опрос: «Что является главным вызовом социальной политики?». Алексей Текслер ответил, что, по его мнению, таковым является поддержка семей с детьми. Светлана Чупшева отметила, что Челябинская область является одним из первых регионов, в котором начали заниматься национальной социальной инициативой. Алексей Текслер поделился тем, как в области видят эффективность социальной политики.

Председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф подтвердил слова Алексея Текслера, что рейтинги способствуют совершенствованию социальной политики. Следующий форум решения социальных задач пройдет в Челябинске.