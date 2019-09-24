Челябинские депутаты сократили число вице-спикеров и комиссий в новой гордуме
Фото: 
Евгения Александрова
Политика
Сегодня, 12:01
Автор: 
Евгения Александрова, Любовь Юрина

Челябинская городская Дум второго созыва будет отличаться от первой – изменено число виц-спикеров и количество постоянных комиссий.

Соответствующие изменения в регламент работы Думы утвердили депутаты на первом заседании.

Как ранее сообщало агентство, в прошлом созыве у председателя Челябинской городской думы Станислава Мошарова было три заместителя: один первый зам и два заместителя. В предшествующем ему созыве спикер мог иметь только двух заместителей.

Сейчас челябинские депутаты решили ограничиться лишь одним вице-спикером. Заместителем председателя Челябинской городской думы Андрея Шмидта избран Дмитрий Тарасов.

В прошлом созыве в Думе было шесть постоянных комиссий (шесть - в предшествующем ему созыве). Во втором созыве «Единая Россия» предложила ограничиться пятью комиссиями. Все поддержали эту инициативу.

В городском парламенту будут работать постоянные комиссии: по бюджету, экономике и муниципальному имуществу, по городскому хозяйству и градостроительству, по социальной политике, по местному самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству, по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения. У каждого председателя постоянных комиссий будет по два заместителя.

Председателем комиссии по бюджету избран Сергей Селещук, комиссии по социальной политике - Галина Киреева. Комиссию по городскому хозяйству возглавит Ветхов, по местному самоуправлению - Дмитрий Тарасов, комиссию по безопасности жизнедеятельности населения, регламенту и этике - Александр Галкин.

Напомним, в первом созыве городской Думы за зарплату трудились спикер, его первый заместитель, а также председатели двух комиссий: по экономике, муниципальному имуществу и городской инфраструктуре (тогда их возглавляли Александр Вышегородцев и Александр Галкин соответственно).

Автор: 
Евгения Александрова, Любовь Юрина
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