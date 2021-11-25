Депутаты ЗСО Челябинской области одобрили проекты ФЗ о введении QR-кодов на транспорте

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области в четверг, 25 ноября, одобрили проект федерального закона о введении QR-кода вакцинированного для проезда в железнодорожном транспорте и на самолете.

В преддверии заседания перед турникетами на входе в парламент состоялась стычка между противниками законопроектов и охранниками. Но это событие не сказалось на проведении заседания регионального парламента.

В повестку заседания был включен вопрос (под пунктом 21) по двум федеральным проектам, внесенным правительством РФ: проект ФЗ № 17357-8 «О внесении изменений в ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», и ФЗ № 17358-8 «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса РФ и ФЗ «Устав железнодорожного транспорта РФ».

Как сообщил председатель ЗСО Александр Лазарев, этот и еще пять вопросов были рассмотрены 24 ноября на заседании президиума Заксобрания и предложил сегодня на заседании рассмотреть их без докладов. Депутаты согласились принять постановления без обсуждений.

Парламентарии подавляющим большинством голосов поддержали федеральные законопроекты о введении QR-кода на транспорте. Против проголосовали семеро, воздержались трое.

Напомним, правительство РФ направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах железнодорожного и авиатранспорта. Эти решение в кабмине называют экстренной мерой на фоне сложной ситуации с коронавирусом.

В случае принятия закона пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке; либо медицинский отвод от вакцинации; либо подтверждение перенесённой коронавирусной инфекции COVID-19.