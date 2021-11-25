25.11.2021
Челябинский перевозчик передумал снижать стоимость проезда на 39-й маршрутке
25.11.2021
Челябинский театр оперы и балета в преддверии Нового года покажет «Волшебный посох Деда Мороза»
25.11.2021
В доме на Аносова в Златоусте найден пятый труп
25.11.2021
Сбер наградил челябинскую управляющую компанию за экологичность
25.11.2021
Оптика «Ростелекома» обеспечит трансляцию cобытий седьмого международного фестиваля искусств «МАЧФЕСТ» в Челябинске
25.11.2021
Экс-глава Каслинского района заплатит более двух миллионов рублей за уничтожение объекта культурного наследия
Депутаты ЗСО Челябинской области одобрили проекты ФЗ о введении QR-кодов на транспорте
24.11.2021
В Челябинской области за сутки выписано 902 пациента, вылечившихся от ковида
24.11.2021
Законно ли отстранение от работы или увольнение за отказ от вакцинации
24.11.2021
Заступилась за тренера и стала фигуранткой уголовного дела: Виталине Симоновой предъявят обвинение по статье 319 УК РФ
23.11.2021
Текслер: Я очень надеюсь, что нам не придется вводить более строгие ограничения
Вакцина от ковида для детей будет зарегистрирована 24 ноября, введена в оборот – в декабре
24.11.2021
Заступилась за тренера и стала фигуранткой уголовного дела: Виталине Симоновой предъявят обвинение по статье 319 УК РФ
24.11.2021
Текслер раскритиковал «плохишей» вакцинации от ковида
23.11.2021
Цифровые решения «Ростелекома» делают производственные процессы эффективными и безопасными
23.11.2021
Прожиточный минимум и МРОТ на 2022 год проиндексируют на 8,6%
22.11.2021