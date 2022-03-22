Единый аппарат трех омбудсменов Челябинской области временно возглавила Елена Бабич

Обязанности руководителя аппарата уполномоченных по правам человека, правам ребенка и защите прав предпринимателей в Челябинской области возложены на Елену Бабич. В настоящий момент она руководит отделом по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам человека.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ разм6ещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«До назначения руководителя аппарата Уполномоченных по правам человека, правам ребенка и защите прав предпринимателей в Челябинской области возложить возложение его обязанностей на Бабич Елену Михайловну…», - говорится в постановлении.

На время временного руководства единым аппаратом Уполномоченных Елена Михайловна продолжит исполнять и обязанности начальника отдела.

Постановление вступило в силу со дня его подписания.

Напомним, в феврале 2022 году в аппарате трех Уполномоченных Челябинской области силовики провели оперативно-следственные действия. А с 17 марта 2022 года руководитель аппарата Уполномоченных Татьяна Осипова была освобождена от занимаемой должности.