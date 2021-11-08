Глава Копейска Андрей Фалейчик уволил своего первого заместителя

Глава Копейска (Челябинская область) Андрей Фалейчик сегодня, восьмого ноября, подписал заявление на увольнение своего первого заместителя Константина Самарина, который покидает свой пост в связи с семейными обстоятельствами.

Как сообщает администрация Копейского городского округа, Фалейчик поблагодарил зама за его личный вклад в развитие муниципалитета и пожелал успехов в дальнейшей работе.

Также в мэрии Копейска сообщили, что в настоящее время ведется подбор кандидатов на замещение должности.

Напомним, первым заместителем главы Копейска Константин Самарин проработал менее года – Андрей Фалейчик представил его как своего первого зама после новогодних каникул, 11-го января 2021-го года. Ранее Самарин являлся заместителем главы Усть-Катава – начальником управления земельных и имущественных отношений. Также он имел опыт работы в бизнес-структурах.

До Константина Самарина пост первого заместителя главы Копейска занимал Павел Демин, расставшийся с этой должностью в октябре 2020-го года.