Главой Карабаша избран Станислав Афанасенко

Главой Карабашского городского округа (Челябинская область) избран Станислав Афанасенко. Он будет руководить муниципалитетом до 2027 года

Решение об избрании нового мэра принимали в пятницу, девятого декабря, депутаты городского Собрания.

В конкурсе на должность главы участвовали три кандидата: временно исполняющий полномочия главы Карабашского городского округа Станислав Афанасенко, начальник управления финансов администрации Карабашского городского округа Ирина Забнина и бывший сотрудник министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, а ныне временно безработный Вячеслав Коробейников.

Кандидатуру Станислава Афанасенко по итогам тайного голосования поддержали 11 из 12 присутствующих на заседании депутатов.

Напомним, бывший глава Карабашского округа Олег Буданов досрочно покинул занимаемый пост. Его отставку депутаты приняли 14 октября и на этом же заседании назначили врио мэра города Станислава Афанасенко. До перехода на работу в администрацию Карабаша (сначала на пост зама) он трудился на градообразующем предприятии города – АО «Карабашмедь» (входит в состав группы «Русская медная компания»).