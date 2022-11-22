Главу нового муниципалитета в Челябинской области выберут из трех кандидатов

Главу нового муниципалитета в Челябинской области - Коркинского муниципального округа - выберут из трех кандидатов.

Соответствующее решение принято по результатам завершающего этапа конкурса на должность главы, который состоялся 22 ноября.

Напомним, заявление на участие в конкурсе по выбору главы подали четыре человека: действующий глава администрации Коркинского муниципального района Наталья Лощинина, депутат окружного Собрания и генеральный директор ООО «Порфирит» Николай Курисько, заместителя директора по воспитательной работе лицея №7 Челябинска Виталий Пипченко и мастер УКБ Сергей Кутуев. В течение месяца проводилась проверка поданных кандидатами документов, по итогам которой все четверо были допущены до участия в конкурсе.

В очном, завершающем, этапе конкурса приняли участие три претендента на пост главы. Сергей Кутуев на конкурс не прибыл, сообщает пресс-служба администрации Коркинского муниципального района.

Кандидаты ответили на 30 вопросов оценочного теста на знание федерального и регионального законодательства и муниципальных правовых актов. После, в ходе индивидуального собеседования, каждый изложил свое видение работы главы округа, его основные задачи, а также перспективы развития Коркинского округа.

По результатам пройденных испытаний Наталья Лощинина набрала 18,8 балла, Николай Курисько – 14,5 балла, Виталий Пипченко – 11.

Члены комиссии единогласно решили до финальной процедуры всех трех кандидатов. Главу Коркинского муниципального округа выберут на заседании окружного Собрания депутатов, которое состоится 24 ноября.

После избрания главы Коркинского муниципального округа будут прекращены полномочия глав Коркинского, Розинского и Первомайского поселений, а также главы Коркинского муниципального района.

«При вступлении в должность главы Коркинского муниципального округа и утверждения депутатами структуры исполнительного органа, будут приняты решения о ликвидации администрации района и трех городских поселений. Руководить поселковыми администрациями будут председатели ликвидационных комиссий», - уточнили в районной администрации.

Администрации всех трех поселений уже готовятся к ликвидации. По предварительным данным, часть сотрудников получит предложения о работе в новой администрации. Другим предстоит уволиться. Уведомления о сокращении будут выдавать после 24 ноября.

ДЛЯ СПРАВКИ

В состав конкурсной комиссии вошли заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков (председатель), вице-спикер Законодательного Собрания Анатолий Ерёмин, советник губернатора Владимир Мякуш, председатель окружного Собрания депутатов Николай Швец, депутаты Собрания Валерий Кальянов и Владимир Винокуров.