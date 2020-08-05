Ирина Гехт представила первую четверку претендентов на пост руководителя управления молодежной политики региона

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт представила первую четверку претендентов на пост руководителя главного управления молодежной политики, возрождаемого в структуре областного правительства по инициативе главы региона Алексея Текслера.

Ирина Гехт напомнила, что в результате отбора кандидатов на должность молодежного лидера Южного Урала осталось 16. Интересно, что в основном это представители сильного пола. Так, возглавить новое подразделение желают 11 молодых людей и только пять девушек.

"Хочу познакомить вас со всеми. Каждый день буду представлять по четыре кандидата. В сториз будет идти парное голосование, которое длится сутки. Принять участие может каждый желающий. Кандидаты будут представлены в алфавитном порядке", - написала Ирина Гехт на своей официальной странице в Инстаграм сегодня, пятого августа.

Первый в списке - 32-летний уроженец города Новотроицка Оренбургской области Сергей Бороздин. Он является выпускником Южно-Уральского государственного университета (телекоммуникации), в настоящее время курирует местные отделения "Справедливой России". Лауреат премии Законодательного собрания Челябинской области в сфере молодежной политики.

Второй кандидат - 28-летний Геннадий Буданов, также выпускник ЮУрГУ - приборостроительного факультета. В настоящее время является заместителем председателя профкома родного вуза и начальником отдела по организации волонтерского движения. Также лауреат премии ЗСО в сфере молодежной политики. Имеет благодарность и благодарственное письмо губернатора, благодарственное письмо Общественной палаты Челябинской области за развитие молодежной политики, благодарность федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь».

Третий претендент - 36-летний Григорий Ваулин, также выпускник Южно-Уральского государственного университета, по специальности "Юриспруденция". Является директором коммерческого предприятия, председателем регионального отделения партии «Патриоты России». Имеет благодарность федерального агентства по делам молодежи, премию ЗСО в сфере молодежной политики, почетную грамоту губернатора Челябинской области.

Замыкает первую четверку кандидатов - 34-летний уроженец Хабаровска Игорь Ворожцов, окончивший Дальневосточный государственный университет путей сообщения, институт экономики (специальность "Финансы и кредит"). Свободно владеет китайским языком. Работал начальником управления туризма министерства культуры Челябинской области, сейчас возглавляет отдел молодежных проектов министерства образования и науки региона.

Данный пост Ирины Гехт вызвал бурную реакцию как у самих претендентов, выражающих благодарность за возможность участвовать в конкурсе, так и у знакомых с ними людей.

Ранее в Инстаграм первый вице-губернатор Челябинской области сообщала подписчикам, что конкурс на должность руководителя главного управления молодежной политики шел весь июль. В общей сложности было подано 25 заявок. По результатам первого тура девять человек отсеялись, во второй прошли 16 кандидатов - их квалификация была признана соответствующей предъявляемым к потенциальному молодежному лидеру Южного Урала требованиям.

Ирина Гехт отметила, что в ее представлении этот человек должен иметь авторитет в молодежной среде, быть активным, креативным, прогрессивным, целеустремленным и - молодым.

Также, по мнению первого заместителя губернатора, молодежный лидер должен уметь нестандартно мыслить, фонтанировать идеями и быть способным заинтересовывать ими других, вести людей. Приветствуется талант оратора, способность грамотно, убедительно говорить.