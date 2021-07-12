Избирком заверил списки трех партий на довыборах в Заксобрание Челябинской области

В понедельник, 12 июля, избирательная комиссия Челябинской области заверила списки кандидатов на дополнительных выборах депутатов Законодательного Собрания региона от трех политических партий по Курчатовскому одномандатному избирательному округу 13.

Как сообщает облизбирком, заверены списки кандидатов от «Единой России», партии «Справедливая Россия – за правду» и ЛДПР.

От единороссов за освободившийся мандат (после ухода Вячеслава Ершова) будет бороться гендиректор Челябинского цинкового завода (входит в УГМК) Павел Избрехт, от справедливороссов - Гузелия Волошина, от либерал-демократов - Александр Харитонов.

Как уточнили в пресс-службе облизбиркома, во вторник, 13 июля, на заседании комиссии планируется заверить список Челябинского регионального отделения «Коммунистическая партия РФ» на довыборах в ЗСО.

Как уже сообщало агентство, 17 июня 2021 года депутаты Законодательного собрания Челябинской области поддержали решение своего коллеги Вячеслава Ершова о досрочном сложении полномочий.

Довыборы в ЗСО Челябинской области пройдут в сентябре в единый день голосования.