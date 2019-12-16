Магнитогорской молодежи открыли кабинеты мэрии
Политика
Сегодня, 13:40

В здании администрации города и Собрания депутатов Магнитогорска  прошла восьмая техническая игра «Коридоры власти», приуроченная ко  Дню Конституции РФ.

В этом году игра собрала рекордное число участников - 42 команды. Со специалистами администрации и Собрания пообщались 210 человек – студенты, школьники, работающая молодежь.

Они показали осведомлённость в вопросах деятельности местных органов власти и предложили способы решения актуальных городских проблем.

«Сложнее вопросы, касающиеся ЖКХ, экономики, потому что большинство участников из школ и студенты. Они в своей жизни ещё не соприкасались с этим», – поясняет председатель молодёжной общественной палаты при городском Собрании Денис Савельев.

В каждой номинации организаторы игры определили победителей. Среди общеобразовательных учреждений первыми стали ребята из школы №5, среди  средних профессиональных учебных учреждений - команда педагогического колледжа. В номинации «Общественные молодежные организации» победила команда городского Парламента школьников.

Организаторами игры выступили Общественная молодежная палата при городском Собрании депутатов и служба внешних связей и молодёжной политики администрации города.

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