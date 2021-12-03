Мандат депутата ЗСО перешел от Владимира Мякуша к ректору ЧелГУ Сергею Таскаеву

Вакантный мандат депутата Законодательного собрания Челябинской области, от которого добровольно отказался Владимир Мякуш, передан ректору Челябинского государственного университета (ЧелГУ) Сергею Таскаеву.

Новоиспеченный парламентарий получил мандат третьего декабря на заседании облизбиркома.

«В ходе заседания избирательной комиссии Челябинской области был передан вакантный мандат депутата Законодательного Собрания седьмого созыва зарегистрированному кандидату из регионального списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Челябинское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Таскаеву Сергею Валерьевичу», - сообщили в облизбиркоме.

Напомним, 16 ноября 2021 года председатель Законодательного собрания Челябинской области 73-летний Владимир Мякуш по собственному желанию досрочно покинул пост председателя регионального парламента, который занимал с 2005 года, и добровольно отказался от мандата депутата.

«Единая Россия» приняла решение о передаче освободившегося мандата ректору ЧелГУ.

В ходе заседания председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас вручил удостоверение депутата Сергею Таскаеву.

Владимир Мякуш принял предложение губернатора Алексея Текслера и стал советником главы региона.