Началась «прямая линия» Алексея Текслера с жителями региона

Сегодня, 25 декабря, губернатор Челябинской области проводит «прямую линию» с южноуральцами. Глава региона подведет итоги работы в 2019 году и расскажет о перспективах на будущее. Также Алексей Текслер ответит на вопросы, которые направили ему южноуральцы.

Свои вопросы Алексею Текслеру жители области могли оставить по телефону 8(351)701-501-7, в Вконтакте и Инстаграм по хэштегу #спросиТекслера.

В социальных сетях губернатору поступило порядка тысячи вопросов. В частности, южноуральцев интересует, почему в Челябинске не чистят пешеходные тротуары, на каком основании в Магнитогорске срубили огромное количество здоровых целых деревьев, когда прекратится продажа снюсов. Просят люди разобраться и с вопросами тарификации отопления в Копейске, интересуются, когда решится проблема с долгостроем ЖК «Яркая жизнь» и многие другие.

Задать вопросы южноуральцы смогут и во время прямого эфира.