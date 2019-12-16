Наталья Котова представила нового главного коммунальщика Челябинска

В Челябинске - очередное назначение. Сегодня, 16-го декабря, на аппаратном совещании в мэрии глава города Наталья Котова представила нового начальника управления жилищно-коммунального хозяйства. Данную должность занял Александр Ипполитович Кочерещенко.

С 2007-го по 2016-й год он работал в управлении ЖКХ администрации Челябинска, пройдя путь от ведущего специалиста до заместителя начальника управления. До настоящего назначения Александр Кочерещенко являлся заместителем главы Кыштыма. В целом в сфере жилищно-коммунального хозяйства он трудится три десятилетия.

«Я желаю вам удачи. Надеюсь, вам удастся сформировать грамотную, квалифицированную команду», - напутствовала его Наталь Котова.

Градоначальница выразила надежду, что с его приходом на эту должность в управление ЖКХ вернутся квалифицированную кадры и работа будет проводиться на высшем уровне.

Напомним, прежний начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Челябинска Дмитрий Петров добровольно ушел в отставку 29-го ноября. Обязанности руководителя временно исполнял его заместитель Антон Корепанов.