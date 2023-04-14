Назначен первый замминистра сельского хозяйства Челябинской области

Первым заместителем министра сельского хозяйства Челябинской области назначен Евгений Литвинов, который в течение полугода исполнял обязанности первого зама руководителя ведомства.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Литвинова Евгения Анатольевича первым заместителем министра сельского хозяйства Челябинской области», - говорится в постановлении.

Постановление вступает в силу с момента подписания – с 13 апреля 2023 года.

Евгений Литвинов с 14 октября 2023 года исполнял обязанности первого замминистра сельского хозяйства области, совмещая работу в этой должности со своими основными обязанностями начальника управления по развитию сельскохозяйственного производства минсельхоза.

Напомним, министерство сельского хозяйство области возглавляет Алексей Кобылин (с 29 января 2018 года).

У него один первый заместитель – Евгений Литвинов, и два зама – Инна Подшивалова (с первого апреля 2021 года) и Евгений Недбайло (с 14 января 2022 года).