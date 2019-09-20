Новак уверен, что Текслер будет 24 часа в сутки служить народу
Политика
Сегодня, 12:44

Глава министерства энергетики России Александр Новак, который присутствовал сегодня, 20 сентября, на инаугурации своего бывшего заместителя, а ныне губернатора Челябинской области Алексея Текслера, пожелал успехов ему и его команде.

В своей приветственной речи глава минэнергетики России отметил, что с главой Челябинской области он знаком давно и отдельно остановился на его человеческих качествах.

«Он настоящий труженик и очень порядочный человек. Я поздравляю вас со вступлением в должность губернатора Челябинской области. Жители региона оказали вам большое доверие. Я знаю, что вы очень много уже провели встреч с жителями, поездили по области. Я уверен, что вы 24 часа в сутки будете служить народу», - сказал Александр Новак.

Поздравил со вступлением в должность Алексея Текслера и полпред президента в УрФО Николай Цуканов. Он пожелал Текслеру слушать и слышать людей.

«Первый этап вашей работы уже завершен. Первые итоги уже можно подводить, но это только начало, впереди у вас много работы. Вам нужно оправдать доверие жителей Челябинской области. Вы должны слышать людей. Каждый южноуралец должен ощущать вашу поддержку. Удачи вам!», - сказал Николай Цуканов.

По давней традиции Николай Цуканов подарил Алексею Текслеру книгу об истории России. Такие в день инаугурации получают из его рук все новоиспеченные губернаторы регионов.

Также на церемонии были зачитаны пришедшие в адрес нового губернатора поздравления от премьера РФ Дмитрия Медведева, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, администрации президента.

Праздничный фуршет по случаю инаугурации Алексей Текслер отменил. Он отправился в поселок ЧВВАКУШа, чтобы проверить, как прошел переезд музыкальной школы в новое помещение.

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