«Новые люди» инициируют возвращение прямых выборов мэров в России

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил вернуть в стране прямые выборы мэров городов. Соответствующее заявление он сделал в Челябинске, комментируя предложения, полученные партией на конкурс «Марафон идей».

«Марафон идей» — это конкурс, в рамках которой любой желающий может предложить инициативу по улучшению жизни в своем городе, регионе или по всей стране. Партия подводит итоги «Марафона идей» с 15 марта, победители получают до 300 тыс. рублей на реализацию своих проектов. Алексей Нечаев уже посетил Пермь, Екатеринбург и Челябинск, где выступил в качестве председателя жюри конкурса. На очереди поездки в Уфу и Санкт-Петербург.

По словам Нечаева, далеко не все полезные проекты могут пройти в финал конкурса, ведь не всем нужна финансовая поддержка. По его информации, вопрос выборности мэров поднимался жителями Екатеринбурга и Челябинска, а также других населенных пунктов. Решением станет законопроект о возвращении прямых выборов, который «Новые люди» намерены внести в Госдуму после выборов в сентябре 2021 года.

«Мэров городов и глав муниципальных районов должны выбирать и назначать сами люди на прямом голосовании», — отметил Алексей Нечаев.

По его словам, вопросы вызывает сама муниципальная реформа, которая привела к созданию института назначаемых сити-менеджеров.

«Наша позиция однозначна — высшие чиновники муниципалитетов должны быть подотчетны всему народу, а не только депутатскому большинству. Призываю задуматься над одновременно сложной и простой истиной: чем больше посредников между людьми и властью, тем более опосредованной становится сама власть», — добавил Алексей Нечаев.

Лучшие проекты Челябинской области

По 150 тысяч рублей получили двое южноуральцев для реализации своих социальных проектов по итогам конкурса «Марафон идей», организованного партией «Новые люди».

Одним из победителей стал руководитель общественного движения «Зеленый город Озерск» Евгений Шитиков. Благоустройством дворов и парков экоактивисты города занимаются с 2013 года. «Мы внедряли раздельный сбор мусора еще до того, как это стало мейнстримом, помогали тем, кто хочет сделать что-то полезное у себя во дворе. Например, высадить цветы или покрасить скамейку, качели», – поделился с журналистом «Урал-пресс-информ» Евгений Шитиков.

По его словам, необходимые для благоустройства материалы стоят не так много денег, но у людей не всегда есть возможность вкладывать свои личные средства. Евгений Шитиков уже подсчитал, что на приз можно купить около ста комплектов инструментов и раздать их активистам: «Уверен, что Озерск будет постепенно преображаться. Взял инструменты и увез на дачу – не про наших горожан. Нужно обязательно посадить цветы, сделать что-то полезное и у себя в соцсетях разместить».

Еще 150 тысяч члены жюри решили направить на усовершенствование культурного проекта – кинофестиваля «ЗА!», который объединяет молодых деятелей искусства, интересующихся современным направлениями в кинематографе, в частности короткометражными авторскими фильмами. Зрителей собирают в кинотеатрах Челябинска и после просмотра лент они общаются с авторами и творческой группой.

«У нас много историй, когда люди приходили на кинофестиваль и понимали, что тоже хотят сделать кино, говорили об этом нам. Мы, в свою очередь, обучали в рамках бесплатной киношколы, которая работает второй год. И вот теперь эти люди показывают в кинотеатрах уже свои фильмы», – отметил представитель проекта Константин Пашков.

Победитель конкурса также добавил, что команда фестиваля состоит из 30-и энтузиастов, которые работают без зарплаты, но с удовольствием и большим желанием развивать кино. Партия «Новые люди» намерена помочь авторам проектов с их реализацией и проследить за реализацией каждой инициативы.

Справка о политической партии «Новые люди»:

Партия «Новые Люди» создана 1 марта 2020 года. Ее основатель - президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев.

В сентябре 2020 года «Новые люди» выдвинули кандидатов для участия в выборах в 12 регионах страны. Во всех четырёх регионах, где партия была допущена до выборов, она преодолела избирательный барьер (в Новосибирской (7,0 %), Калужской (8,08 %), Рязанской (5,7 %) и Костромской (7,5 %) областях).

Также кандидаты от «Новых Людей» приняли участие в выборах в городскую думу Томска, получив 15,02 %. На выборах в городскую думу Краснодара «Новые люди» набрали 4,97 % голосов.

По состоянию на 1 марта 2021 года штабы партии «Новые люди» созданы в 73 регионах страны. Партия «Новые люди» намерена выдвинуть до 200 кандидатов для участия в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.

Подробнее узнать о партии можно на сайте.