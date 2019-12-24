Пора домой!

Партия «Яблоко» начала кампанию по возвращению Юревича и Дубровского на Родину
Политика
Сегодня, 14:32
Автор: 
Инна Шемаева

Челябинское «Яблоко» начинает общественную кампанию «Пора вернуться домой!». Она посвящена возвращению из-за рубежа в Челябинскую область экс-губернаторов: Бориса Дубровского и Михаила Юревича. Сбор подписей уже начался.

Как сообщил председатель Челябинского регионального отделения «Яблока» Ярослава Щербакова, без общественной поддержки деньги и связи могут сделать невозможным доведение уголовных дел до суда, который должен дать объективную оценку имеющимся фактам, а также решить вопрос с возмещением ущерба бюджету Челябинской области.

 

Напомним, бывший глава Челябинска и экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, как утверждает следствие, систематически получал взятки от бывшего министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко (общий размер взяток – 3,4 миллиарда рублей). Затем экс-губернатору было предъявлено обвинение в подстрекательстве к клевете. Юревич подстрекал своего первого зама Олега Грачева к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда. Сейчас Юревич скрывается от следствия. Решение о его заочном аресте было принято в мае 2017 года. Сначала он уехал в Израиль, теперь проживает в Лондоне.

В отношении экс-губернатора Бориса Дубровского антимонопольная служба возбудила дело о сговоре на торгах при проведении дорожных аукционов регионального миндортранса и АО Южуралмост» на общую сумму свыше восьми миллиардов рублей.

В мае Центральный аппарат ФАС России передал материалы в отношении Дубровского в правоохранительные органы. Ему грозила часть вторая статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта РФ»). Но Следственный департамент МВД России почему-то дело так и не возбудил. Но после заявления Центра антикоррупционной политики (ЦАП) партии «Яблоко» дело направлено на дополнительную проверку в главное управление МВД по борьбе с коррупцией.

«Каждый желающий может поставить подпись под приглашением вернуться и оставить отзыв чем запомнилась работа каждого экс-губернатора на сайте. Все собранные мнения и подписи будут отправлены по известным контактам экс-губернаторов, их представителям в России и в администрацию президента. Именно Владимир Путин несёт ответственность за бывших губернаторов и должен принять меры для их возврата в Россию», - сказал председатель Челябинского регионального отделения «Яблока» Ярослав Щербаков.

Подписи можно поставить в офисе Челябинского регионального отделения партии «Яблоко»: Челябинск, пр. Ленина, 21-в, оф. 707. Для жителей области открыт сбор подписей в местных отделениях «Яблока» в Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Чебаркуле, Копейске и Троицке.

Автор: 
Инна Шемаева
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