Вор на воре: как первые лица Челябинска и региона набивали карманы

Юревич, Давыдов, Дубровский, Тефтелев

Третий глава Челябинска стал фигурантом уголовного дела. И это снова обвинение в многомиллионных откатах за покровительство при получении муниципальных контрактов. Удивляет только то, что силовики берутся за высокопоставленных коррупционеров уже после их отставки. При этом, довольно часто, жулики остаются безнаказанными, уводят деньги в офшоры и зачастую успевают покинуть пределы России.

Бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев стал третьим градоначальником, на которого заведено уголовное дело о многомиллионных откатах при заключении контракта на строительство школы в микрорайоне «Парковый». 12 декабря Центральный суд Челябинска избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 февраля. Свою вину в получении взяток Тефтелев признал. Также в СИЗО отправился и бывший подчиненный Тефтелева Евгений Пашков (бывший начальник управления капитального строительства администрации Челябинска), который также проходит по этому уголовному делу.

Меры-взяточники: Давыдов, Юревич, Тефтелев… Это уже стало своеобразной и очень позорной визитной карточкой Челябинска. Уже много лет подряд не было ни одного главы Челябинска или губернатора области, которого не обвиняли бы в воровстве и прочих злоупотреблениях. Себя не запятнали в бытность руководителями региона Петр Сумин, Вадим Соловьев и экс-глава Челябинска Вячеслав Тарасов. Остальные, сменяя друг друга на постах градоначальника или главы региона, словно передавали друг другу свою коррупционную эстафетную палочку. Ведь схема, по которой действовали высокопоставленные чиновники, одинакова. С вас откат, а с них – выгодный муниципальный контракт и общее покровительство.

Сергей Давыдов

Бывший сити-менеджер Сергей Давыдов обвиняется в том, что в период времени с ноября 2011 года по декабрь 2014 года, занимая должность главы администрации Челябинска, злоупотребляя служебными полномочиями из корыстной заинтересованности, дал устное указание подчиненному о заключении договора между теплоснабжающей организацией – МУП «ЧКТС» и организацией по приему от населения платежей за коммунальные услуги – ООО «ГЦНКП», в состав участников которого входили две организации, аффилированные с Давыдовым. 37 миллионов рублей ООО «ГЦНКП» перечислило на расчетные счета аффилированных с Сергеем Давыдовым обществ. Из них 12 миллионов рублей были перечислены ИП «Давыдов В.И.»

Пятого марта 2019 года, Советский районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя о прекращении уголовного дела в отношении Сергея Давыдова. Ему был назначен судебный штраф в размере 40 тысяч рублей. Затем была череда апелляционных жалоб от прокурора области. Уголовное дело рассматривалось в разных судах и в очередной раз будет рассматриваться в Екатеринбурге.

Остальные прегрешения бывшего мэра Фемида предпочла не заметить, хотя их ущерб в совокупности наверняка перекрыл бы подтвержденную аферу. Чего только стоил транспортный передел, уничтожение санатория «Елового», школьное питание.

Михаил Юревич

Бывший глава Челябинска и экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, как утверждает следствие, систематически получал взятки от бывшего министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко (общий размер взяток – 3,4 миллиарда рублей). Затем экс-губернатору было предъявлено обвинение в подстрекательстве к клевете. Юревич подстрекал своего первого зама Олега Грачева к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда. Сейчас Юревич скрывается от следствия. Решение о его заочном аресте было принято в мае 2017 года. Сначала он уехал в Израиль, теперь проживает в Лондоне.

Кроме того, под следствием находятся директор московского представительства ОАО «Макфа» Андрей Чуркин, являющийся помощником депутата Государственной Думы Вадима Белоусова, и теща Белоусова — бывший главный бухгалтер АО «Первый хлебокомбинат» Маргарита Бутакова. Их обвиняют в посредничестве в передаче взятки в особо крупном размере Михаилу Юревичу, занимавшему в 2019-2014 годах должность губернатора Челябинской области.

Борис Дубровский

Не осталась незапятнанной и биография бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, который пришел на смену Михаилу Юревичу. Антимонопольная служба возбудила дело о сговоре на торгах при проведении дорожных аукционов регионального миндортранса и АО Южуралмост». В марте Дубровский ушел в отставку. Одной из причин досрочного сложения полномочный назывался картельный сговор. Региональным УФАС были выявлены нарушения антимонопольного законодательства при проведении 29 аукционов на ремонт дорог на общую сумму свыше восьми миллиардов рублей. Во всех победило АО «Южуралмост».

В мае Центральный аппарат ФАС России передал материалы в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в правоохранительные органы. Ему грозила часть вторая статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта РФ»). Но Следственный департамент МВД России почему-то дело так и не возбудил.

По данным прокуратуры региона только в 2018 году в карманах южноуральских взяточников осело больше 18 миллионов рублей. Средняя сумма составила порядка 200 тысяч рублей. Фамилии чиновников-коррупционеров Челябинска и области у всех на слуху.

Бывший вице-губернатор Челябинской области Александр Уфимцев обвиняется в мошенничестве. Сумма причиненного ущерба превышает 1 миллион 600 тысяч рублей. Следствие считает, что в 2009 году Александр Уфимцев, занимая тогда пост заместителя главы Челябинска, вместе с соучастниками провернул аферу со строительством коттеджного поселка в природоохранной зоне Южного Урала вместо детского лагеря. По данным правоохранительных органов, Уфимцев в настоящее время может находиться в Турции. По этому уголовному делу также проходят экс-директор областного государственного учреждения «Особо охраняемые территории Челябинской области» и бизнесмен Илья Пруцких, а также два бывших начальника управления культуры Челябинска Дмитрий Назаров и Андрей Григорьев.

Экс-партнера опального губернатора Челябинской области Михаила Юревича Вадима Белоусова подозревают в получении взяток от дорожных подрядчиков в составе группы. Главное следственное управление Следственного комитета России считает, что Вадим Белоусов входил в группу, которая в период с 2011 по 2014 год получила от представителей крупного челябинского холдинга 3,2 миллиарда рублей за оказание содействия в заключении государственных контрактов на выполнение работ по строительству и ремонту автодорог, а также общее покровительство в ведении бизнеса.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту хищения денежных средств при организации российско-казахстанского форума, проходившего в Челябинске в ноябре 2017 года с участием президентов двух государств в поле зрения силовиков попадает руководитель объединенной дирекции по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС Антон Бахаев.

Руководитель аппарата гордумы Челябинска Юрий Чанов попался на мошенничестве. Его приговорили к пяти годам лишения свободы условно.

Экс-сенатор Константин Цыбко отбывает срок за взятки на сумму порядка 21 миллион рублей. Бывший вице губернатор Николай Сандаков осужден за получение взятки в виде незаконной охраны его дома. На обоих коррупционеров уголовные дела были заведены еще тогда, когда они были у власти и имели вполне влиятельные связи в силовых структурах региона.

Бывший министр спорта Челябинской области Юрий Серебренников был приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 150 миллионов рублей за получение взяток в крупном и особо крупном размерах. Он уже отсидел свой срок и вышел на свободу.

Глава Кунашкского района Вадим Закиров, глава Копейска Вячеслав Истомин, бывший министр социальных отношений Челябинской области Олег Бехтерев, глава Чебаркуля Сергей Ковригин, экс-глава Миасса Геннадий Васьков, глава администрации Ленинского района Магнитогорска Иван Крылов, глава Аргаяшского района Исрафиль Валишин, бывший глава Алишевского сельского поселения Раиль Габитов, глава Баландинского сельского поселения Вера Галицкова…..Все это чиновники-взяточники. И этот список еще далеко не полный.

«У Челябинской области очень плохая «кредитная история». Здесь чиновники разворовали президентский саммит Россия-Казахстан (вплоть до талонов на питание). Здесь растаскивали бюджетные средства к президентскому саммиту стран ШОС и БРИКС (расследование по конгресс-холлу и не только по нему еще впереди). Здесь были гигантские хищения бюджетных средств на дорожном строительстве и ремонте, которые инкриминируются экс-губернатору Юревичу. Теперь выясняется, что чиновники не смогли не нагреть руки на строительстве «президентской школы». И вообще, вдумайтесь: уже много лет подряд не было ни одного мэра Челябинска или губернатора области (иногда, по факту – «в одном флаконе»), которого не обвиняли бы (или не подозревали) впоследствии в той или иной форме воровства и прочих злоупотреблениях. Если где и преподавать предметный, показательный и жесткий урок региональным чиновникам, так именно здесь. А фигура самого непопулярного (мягко говоря) мэра Челябинска Тефтелева – самая что ни на есть подходящая», - написал в своем блоге политолог Александр Подопригора.

Но при этом возникает много вопросов. Почему в Челябинской области расследование уголовных дел о коррупции в отношении крупных чиновников зачастую начинается только после их отставки? Почему жулики частенько остаются безнаказанными? Почему они успевают не только покинуть высшие эшелоны власти, но и благополучно скрыться за границей? Почему наши суды так лояльны и снисходительны к коррупционерам? Есть ли прививка от взяточничества для южноуральских чиновников?

На днях член комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Николай Ковалев предложил приравнять взятку высокопоставленному чиновнику к государственной измене. А это до 25 лет лишения свободы. По мнению депутата, госслужащие, занимающие высокий пост, должны понимать, что своими коррупционными действиями они предают интересы страны, нанося ущерб национальной безопасности государства. Спасет ли эта инициатива от коррупции, вопрос, наверное, риторический. Несмотря на многочисленные «посадки», чиновники продолжают брать на «лапу». Возможно, от этой привычки их мог бы спасти «сталинский лесоповал». Неужели сегодня в 21 веке, чтобы прекратить воровство в высших эшелонах власти, надо возвращаться к радикальным мерам, во всяком случае, если сажать, то очень надолго?