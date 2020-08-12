Суд отказал активисту из Челябинска в признании заочных публичных слушаний незаконными

Челябинский областной суд сегодня, 12-го августа, рассмотрел административное дело по иску Владимира Казанцева о признании недействующими нормативных актов, принятых городской думой Челябинска 15 апреля 2020 года.

Активист настаивал на том, что проведение публичных слушаний в заочном формате в период пандемии является незаконным.

Как сообщила официальный представитель Челябинского областного суда Наталья Прохорова, в исковом заявлении Владимир Казанцев указал, что решения думы об организации и проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки города Челябинска в заочном режиме противоречат положениям Градостроительного кодекса РФ и федерального законодательства.

Суд, исследовав материалы дела, пришел к выводу о том, что исковые требования удовлетворению не подлежат, и принял решение об отказе в удовлетворении искового заявления.

Напомним, в Челябинске с начала пандемии COVID-19 публичные слушания по вопросам землепользования и застройки обсуждаются с помощью видеотрансляции. В таком же формате проходят и аппаратные совещания главы города Натальи Котовой.