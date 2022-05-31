Текслер: Люди стали верить в Челябинскую область и связывать с ней свое будущее

В Челябинской области за прошедший 2021 год зарегистрировано положительное сальдо миграции и рост рождаемости (у единственной в Уральском федеральном округе). По мнению губернатора Алексей Текслера, эти факты говорят о росте доверия к будущему региона.

Об этом руководитель области рассказал в ходе отчета работы правительства за 2021 год, который он представил 31 мая во Дворце спорта «Юность».

По итогам прошлого года зафиксировано положительное сальдо миграции. В регион приехало почти на три тысячи человек больше, чем уехало.

Кроме того, выросла рождаемость – в 2021 году родилось больше детей, чем годом ранее. «В стране по итогам 2021 года всего восемь регионов с такой положительной динамикой рождаемости, и наша область – на шестом месте, и единственная из всего Уральского федерального округа», - подчеркнул губернатор.

По словам губернатора, эти позитивные тренды говорят о росте доверия к региону как среди самих жителей, так и среди приезжающих. «Вся отмеченная сейчас и другая наша ежедневная работа даёт свой главный результат – люди начинают верить в регион и связывать с ним свое будущее», - считает Алексей Текслер.

Это подтверждается и еще одним фактом - серьезным рывком в объемах жилищного строительства. «В прошлом году рост составил почти 10%. В этом году тренд продолжается. Темпы ввода жилья выше прошлогодних», - уточнил глава региона.

На такой существенный рост оказало влияние и льготная президентская ипотека, уточнил губернатор и добавил «даже с её помощью люди строят и покупают жильё только там, где они планируют жить, там, где они видят своё будущее».

По словам Алексея Текслера, областные власти предпринимают все меры, чтобы жизнь в регионе и его перспективы стали лучше. «Мы, коллеги, делаем всё, чтобы это будущее было достойным, чтобы наши ключевые проекты развития были реализованы», - обратился к собравшимся на оглашении Послания губернатор. Глава региона заверил, что все ключевые проекты будут реализованы.