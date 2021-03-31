31.03.2021
В Челябинске на уборку дорог вывели машины-пылесосы
31.03.2021
Челябинские дорожники отремонтировали дорогу, сделав насыпь
31.03.2021
Суд снизил срок полицейскому, получавшему взятки от похоронщиков
31.03.2021
Текслер расскажет Путину о финансах
30.03.2021
Анонсы событий и мероприятий на 31 марта
30.03.2021
Бариста, курьер, продавец: кем хотят работать российские студенты
30.03.2021
Фотовыставка о Челябинской области может задержаться в Москве
29.03.2021
Назначен замминистра здравоохранения Челябинской области
29.03.2021
Южноуральцы интересуются у губернатора: Будут ли в этом году выпускные балы?
29.03.2021
Селяне – Текслеру: Вы знаете, как тяжело жить в деревне, особенно, когда из неё не выехать
Минстрой: Школа в Тугайкуле будет построена в срок
30.03.2021
Южноуральцы интересуются у губернатора: Будут ли в этом году выпускные балы?
29.03.2021
Челябинские перевозчики заявили о снижении стоимости единых проездных карт
29.03.2021
В 2021 году Парад Победы в Челябинске пройдет в традиционном формате с участием привитых ветеранов
26.03.2021
Детям Челябинской области пока придется днем спать под стук молотков и жужжание дрелей
26.03.2021