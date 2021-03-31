Текслер расскажет Путину о финансах

Сегодня, 31 марта, президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проведёт очередное совещание с членами Правительства.

Как сообщает пресс-служба главы государства, на встрече планируется обсудить финансирование программ развития регионов страны.

На совещании выступит с докладом и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он возглавляет рабочую комиссию Госсовета «Экономика и финансы».

В пресс-службе губернатора отметили, неделю назад Алексей Текслер представил Кремлю данные о состоянии региональных финансов, а также предложения по сокращению долговой нагрузки на региональные бюджеты.