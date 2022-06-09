Текслер встретился с высокопоставленными силовиками

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, заместитель генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев и областной прокурор Карен Габриелян провели рабочую встречу.



Как сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области, в рамках встречи обсудили вопросы социально-экономического развития региона.

Стороны определили основные приоритеты и задачи в совместной работе регионального правительства и прокуратуры.

Напомним, восьмого июня, заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев посетил с рабочей поездкой Челябинск. Сразу по приезду в город он направился в прокуратуру региона, где собрались люди, которых волновали насущные проблемы.

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«Граждане ставили вопросы, связанные с защитой прав несовершеннолетних, в том числе несоответствия детских игровых площадок нормативным требованиям, необходимости оборудования пешеходного перехода у школы искусств в Челябинске. Кроме того, жители региона обращались с проблемами содержания автомобильных дорог общего пользования, нарушения жилищного законодательства, незаконных удержаний из пенсий, охраны окружающей среды, незаконных рубок леса, правомерности действий должностных лиц службы судебных приставов и другими», - сообщили в прокуратуре региона.

Представители бизнеса указали на несвоевременную оплату исполненных государственных контрактов, самовольно размещенные нестационарные объекты торговли, а также на неправомерный запрет на совершение регистрационных действий и арест недвижимого имущества.

По всем поступившим обращениям незамедлительно инициировано проведение прокурорских проверок, результаты которых поставлены на контроль.

Наряду с этим, в ходе первого дня визита Сергей Зайцев провел рабочие встречи с прокурором области Кареном Габриеляном, и.о. главного федерального инспектора Надеждой Мангилевой, начальниками УФСБ, ГУ МВД, СУ СК России Дмитрием Ивановым, Михаилом Скоковым и Петром Решетниковым.

С ними обсуждено положение дел в регионе, состояние законности, проблемы борьбы с преступностью, взаимодействие прокуратуры с органами власти и правоохраны.