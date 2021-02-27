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В Челябинске акция памяти Бориса Немцова получила политический окрас

В Челябинске сегодня, 27 февраля, почтили память политика Бориса Немцова, который был убит в ночь на 28 февраля 2015 году в центре Москвы. На акцию пришло около 50-ти человек.

Акция в память Бориса Немцова была организована челябинским отделением политической партии «Яблоко». Она состоялась на летней эстраде в парке Гагарина. Мэрия Челябинская не согласовала акцию, проведение которой было намечено возле памятника Орленку на Алом поле, ссылаясь на угрозу распространение коронавирусной инфекции.

«Мы предложили прийти в парк Гагарина, чтобы почтить память Бориса Немцова, обсудить репрессии и преследования в отношении активистов.

Эта площадка является гайд-парком. В таких местах можно проводить акции без предварительного уведомления, если количество участников не превышает 100 человек», - сообщили организаторы акции.

На акцию пришло около 50-ти человек. У многих в руках были портреты убитого политика. Все проходило мирно с соблюдением санитарных норм и социальной дистанции. Полиция дежурила, но никак не вмешивалась в проведение митинга.

После того, как собравшиеся почтили память Бориса Немцова, акция плавно перетекла в акцию в поддержки Навального и его сторонников, которые были задержаны за агитацию и участие в несанкционированных митингах, прошедших в Челябинске 23 и 31 января. Собравшиеся потребовали освободить задержанных.