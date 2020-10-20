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В Челябинске сменится председатель контрольно-счетной палаты

Политика
Сегодня, 10:33
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Автор: 
Инна Шемаева

Председатель КСП Челябинска Юрий Ветриченко покинет свой пост. У него истекает пятилетний контракт. Глава города Наталья Котова на эту должность предложила кандидатуру начальника управления муниципальных закупок Натальи Гутовой.

Эту информацию агентству «Урал-пресс-информ» подтвердил начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

«Кандидатура Натальи Гутовой внесена на рассмотрение в городскую Думу. Решение за депутатами», - сообщил Владимир Сафонов.

Депутатская сессия назначена на 27 октября.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
Челябинск
Контрольно-счетная палата Челябинска
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