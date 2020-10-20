В Челябинске сменится председатель контрольно-счетной палаты
Председатель КСП Челябинска Юрий Ветриченко покинет свой пост. У него истекает пятилетний контракт. Глава города Наталья Котова на эту должность предложила кандидатуру начальника управления муниципальных закупок Натальи Гутовой.
Эту информацию агентству «Урал-пресс-информ» подтвердил начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.
«Кандидатура Натальи Гутовой внесена на рассмотрение в городскую Думу. Решение за депутатами», - сообщил Владимир Сафонов.
Депутатская сессия назначена на 27 октября.
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