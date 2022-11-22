Новый главный ревизор Челябинска: Время покажет, как я смогла реализовать поставленные передо мной задачи

Новый председатель Контрольно-счетной палаты Челябинска Ирина Кузнецова дала первое интервью после назначения на новую должность.

Главный ревизор Челябинска отметила, что теперь ее профиль деятельности немного сменился, работа хоть и муниципальная, но теперь ее основная функция – это контроль.

«Я надеюсь, что мой опыт работы в сфере финансов поможет мне реализовать те задачи, которые поставлены перед контрольным органом. Они определены федеральным законодательством. Надеюсь, что по истечении времени, мы сможем увидеть, как я их смогла реализовать», - сказала Ирина Кузнецова.

Напомним, сегодня на 34-ом заседании Челябинской городской Думы депутаты проголосовали за назначение Ирины Кузнецовой председателем КСП Челябинска. Из 41-го присутствующих депутатов 36 проголосовали «за», пятеро воздержались.

Ирина Кузнецова ранее возглавляла комитет финансов администрации Челябинска и сменила на посту председателя Контрольно-счетной палаты города Челябинска Наталью Гутову , которая досрочно покинула занимаемый пост за нарушение законодательства о противодействии коррупции 26 октября 2022 года.