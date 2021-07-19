В Челябинской области 31 кандидат выдвинулся на выборы в Госдуму

На сегодняшний день, 19 июля, на выборы депутатов Госдумы Федерального собрания восьмого созыва в пяти округах Челябинской области выдвинут 31 кандидат. О том, насколько активно происходит выдвижение и зачем нужно трехдневное голосование, рассказали на пресс-конференции в «АиФ-Челябинск» председатель избирательной комиссии Сергей Обертас и представители партий.

Среди зарегистрированных кандидатов 9 – самовыдвиженцы. В Магнитогорском округе их четверо, в Челябинском – двое, по одному – в остальных одномандатных округах, то есть в Коркинском, Металлургическом и Златоустовском. Еще 22 кандидата выдвинуты политическими партиями. По словам Сергея Обертаса, количество еще увеличится, так как выдвижение кандидатов от политических партий пройдет до конца этой рабочей недели, а именно до 23 июля.

До 4 августа самовыдвиженцы и кандидаты от партий должны предоставить в соответствующую избирательную комиссию все необходимые для регистрации документы. На принятие решения о регистрации кандидата дается не более 10-ти дней.

«Помимо выборов в Госдуму, у нас состоится ряд местных кампаний, но в силу значимости они менее масштабны. Например, проведем дополнительные выборы в Законодательное Собрание по 13 округу, около 148-и мандатов будет в муниципальных образованиях», – рассказал Сергей Обертас.

Проголосовать можно будет 17, 18 и 19 сентября, с 8 утра до 8 вечера, как на избирательном участке, так и на дому, предварительно уведомив об этом комиссию. Решение о трехдневном голосовании было принято в связи с пандемией. Как подчеркнул председатель избирательной комиссии, все участники избирательного процесса будут обеспечены одноразовыми масками и перчатками, ручками в пакетах. Помещения будут обрабатывать и проветривать.

Говоря о предвыборной гонке, представитель Агентства политических и экономических коммуникаций в Челябинской области Андрей Лавров отметил, что основная борьба за мандаты развернется между «Единой Россией» и «Справедливой Россией»: «КПРФ» и «ЛДПР» тоже свое возьмут. А вот самодвиженцы не соберут достаточное количество качественных подписей».

«Справедливая Россия – За правду» в Челябинской области традиционно выдвинула кандидатов во всех 5-и одномандатных округах. Сформирован также список из 10-ти человек по Единому округу.

«Справедливая Россия» занимает почетное второе место уже на многих выборах в нашем регионе. И в этот раз мы планируем получить достойный результат», – выразил свое мнение Председатель фракции «Справедливая Россия» в Заксобрании, кандидат в депутаты Госдумы Василий Швецов.

Партия «Новые люди» выдвинула как четырех кандидатов-одномандатников, так и кандидатов-списочников. Руководитель партии в Челябинской области Максим Гулин подчеркнул, что основная задача их партии – привести на выборы тех, кто раньше игнорировал голосование.

Представитель «Единой России» Александр Федотов отметил, что их партия серьезно обновила партийный список: «Возглавляет список губернатор Алексей Текслер. Также в него вошли Сергей Гомоляко и Татьяна Василенко. Надеемся, выборы будут конкурентными, интересными».

По словам председателя челябинского регионального отделения политической партии «Родина» Сергея Смышляева, их лидеры списка пойдут и по всем одномандатным округам.

Кроме того, на пресс-конференции присутствовали представитель «Коммунистов России» Вячеслав Степанов и самовыдвиженец Андрей Барышев, которые рассказали о планах на кампанию.