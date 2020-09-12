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В Челябинской области в первый день проголосовало 9,41% избирателей

Политика
Сегодня, 12:21
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Автор: 
Любовь Юрина

В первый день досрочного голосования, 11 сентября, в Челябинской области пришли на избирательные участки почти каждый десятый южноуралец, включенный в списки для голосования. В регионе выбирают депутатов Законодательного Собрания седьмого созыва и органы местного самоуправления.

«По итогам первого дня досрочного голосования явка на выборах в Единый день голосования в Челябинской области составила 9,41 % избирателей, - уточнили в Челябинской областной избирательной комиссии. - Проголосовало 245 тысяч 145 человек».

Уже в первый день не обошлось без жалоб на нарушения в ходе голосования. Жалоба поступила из Озерска от одного из кандидатов в депутаты. Он сообщил, что на избирательном участке № 1258 в городе не были прошиты или сброшюрованы, не заверены подписью председателя участковой избирательной комиссии списки избирателей. По его мнению, это является нарушением избирательного законодательства. Однако, в облизбиркоме считают, что участковая избирательная комиссия действует в строгом соответствии законодательства о выборах. Прошивать списки можно до 12 сентября.

В Калининском районе Челябинска наблюдатели сообщили «о странностях с опломбировкой урны» в участковой избирательной комиссии № 532. Облизбирком провел проверку. По данному нарушению составлен акт, ящик для голосования опечатан. Голосование продолжается в штатном режиме. «Процедурное нарушение своевременно устранено и не влияет на процесс голосования», - подчеркнули в облизбиркоме.

Из Калининского района поступило еще одно обращение по факту нарушения порядка проведения голосования вне помещения. Проведенная проверка нарушений законодательства не установила.

В комиссию поступило обращение по факту нарушения по ведению реестра голосования вне помещения в участковой избирательной комиссии № 617 Челябинска. В ходе проверки выяснилось, что произошла техническая ошибка. Был распечатан бланк реестра надлежащей формы.

Из Магнитогорска поступила жалоба о наличии агитационных материалов единороссов на одном из участков. На момент проверки эти факты не подтвердились.

Сегодня, 12 сентября, как и в Единый день голосования, 13 сентября, участковые избирательные комиссии будут работать с 8 до 20 часов. Кроме того, в воскресенье в восемь часов начнет работать ситуационный центр по рассмотрению обращений избирателей и штаб общественного наблюдения.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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