В Едином дне голосования приняли участие более 18 тысяч южноуральцев, явка – более 30%

Более 18 тысяч жителей Челябинской области из 20 муниципальных образований приняли участие в Едином дне голосования, который прошел по всей стране 10 сентября 2023 года. Итоги подвел губернатор Алексей Текслер на аппаратном совещании.

В Единый день голосования в Челябинской области состоялось 35 избирательных кампаний, в рамках которых замещались 90 мандатов депутатов местных представительных органов власти и должность главы сельского поселения. «Явка в среднем составила чуть более 30%, это выше, чем в прошлом году», - констатировал Алексей Текслер.

Как отметил глава региона, происшествий или нарушений общественной безопасности зафиксировано не было.

«Абсолютную поддержку избирателей получили кандидаты, выдвинутые партией «Единая Россия». Это 86 мандатов в представительных органах и один глава поселения», - рассказал Алексей Текслер.

По два мандата получили кандидаты от партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» получили два мандата и кандидаты-самовыдвиженцы, выдвинутые при поддержке партии «Единая Россия».

«Таким образом, партия «Единая Россия» и самовыдвиженцы, поддержанные партией, поучили 89 мандатов из 91, это почти 98%. По итогам Единого дня голосования в прошлом году результат «Единой России» составил чуть менее 94%», - подчеркнул секретарь челябинского регионального отделения единороссов, губернатор Алексей Текслер.

За подсчетом голосов и подведением итогов выборов следили 390 наблюдателей, назначенных политическими партиями, зарегистрированными кандидатами и Общественной палатой Челябинской области.

В следующем году состоятся выборы президента России.