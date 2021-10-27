В городской думе Челябинска произошли кадровые изменения

В челябинской городской думе произошли кадровые изменения, решения о которых были приняты на состоявшемся 26-го октября заседании.

Председателем комиссии по местному самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству избран Иван Горнов (генеральный директор ООО УК «КЕММА»), который в связи с новым назначением прекращает полномочия заместителя председателя комиссии по бюджету, экономике и муниципальному имуществу.

Место Ивана Горнова на прежней должности в думе займет Олег Толмачев (директор компании по производству прохладительных напитков и чистой питьевой воды ООО «НВК «Ниагара»).

Комиссию по безопасности жизнедеятельности населения, регламенту и депутатской этике возглавил Виталий Родионов (исполнительный директором ООО «ПрофиТ), до этого исполнявший обязанности председателя комиссии по местному самоуправлению.