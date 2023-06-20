В сентябре пройдут местные выборы в пяти муниципалитетах Челябинской области

В единый день голосования, 10 сентября 2023 года, в пяти муниципалитетах Челябинской области состоятся выборы в органы местного самоуправления, сообщает пресс-службе Избирательной комиссии региона.

В Кизильском районе будут выбирать депутатов сельского поселения Путь Октября четвертого созыва, в Сосновском районе - депутатов сельского поселения Новый Кременкуль четвертого созыва.

В Ашинском районе и Карабашском муниципальном округе назначены довыборы в Собрания депутатов по одному из одномандатных избирательных округов.

В Октябрьском районе пройдут дополнительные выборы в районное Собрание депутатов и Совет депутатов Кочердыкского сельского поселения. Кроме того, будет сформирован Совет депутатов Октябрьского сельского поселения третьего созыва;

Всего в единый день голосования в Челябинской области запланировано 35 избирательных кампаний.