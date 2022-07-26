Администрацию Карталинского района обязали закрыть доступ к заброшенной школе

Суд обязал администрацию Карталинского района (Челябинская область) установить ограждение вокруг заброшенной школы в посёлке Ольховка. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Челябинской области. Основанием для иска стало обращение местного жителя.

Как установили сотрудники надзорного органа, поселковая школа пустует уже длительное время, при этом доступ в здание не ограничен. Попасть туда могут и дети, а игры в стенах «заброшки» могут обернуться несчастным случаем.

Собственником школы является Карталинский муниципальный район. Ранее администрация уже получала представление об устранении нарушений закона, однако ограждение вокруг опасного объекта местные власти так и не установили.

«В связи с этим Карталинский городской прокурор обратился в суд с требованием возложить на администрацию района обязанность ограничить доступ к нежилому зданию. Карталинским городским судом требования прокурора удовлетворены», - говорится в сообщении надзорного органа.

Контролировать исполнение судебного решения будут сотрудники прокуратуры.