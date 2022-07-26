Администрацию Карталинского района обязали закрыть доступ к заброшенной школе

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аша
Верхний Уфалей
Екатеринбург
Еткульский район
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Копейск
Коркино
Кыштым
Луганск
Магнитогорк
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Санкт-Петербург
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Усть-Катав
Чебаркуль
Юрюзань
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Тефтелев коррупция
Дороги
ЖКХ
Коронавирус
На житейских перекрестках
Сельское хозяйство
Экология
Мусор
Транспорт
Челябинск минирование
Детское питание
Ситуация на Украине
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Тефтелев коррупция
Дороги
ЖКХ
Коронавирус
На житейских перекрестках
Сельское хозяйство
Экология
Мусор
Транспорт
Челябинск минирование
Детское питание
Ситуация на Украине
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Народная милиция ЛНР опубликовала видеозапись с добровольно сдавшимся в плен союзным войскам неки
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
26.07.2022

Короткий путь от мобилизации до добровольной сдачи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
30 июля в 11:00 (суббота) в актовом зале главного корпуса ЮУрГУ и.о. ректора ЮУрГУ Александр Вагн
26.07.2022

30 июля и.о. ректора ЮУрГУ Александр Вагнер ответит на все вопросы абитуриентов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В воскресенье, 31 июля, в честь Дня Военно-Морского Флота на выставке «Под Андреевским флагом» в
26.07.2022

Исторический музей Челябинска проведет в своих стенах День ВМФ

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Прокуратура потребовала взыскать с администрации города Коркино компенсацию морального вреда в по
26.07.2022

С администрации города Коркино потребовали два миллиона рублей из-за нападения на девочку стаи собак
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
К отправке в Донбасс готова 101 коробка гуманитарной помощи от представителей президентского движ
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
26.07.2022

Народный фронт в Челябинской области собрал крупную партию гуманитарной помощи для Донбасса
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.07.2022

Администрацию Карталинского района обязали закрыть доступ к заброшенной школе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.07.2022

Сотрудники пограничного управления ФСБ задержали преступников, которые пытались провезти иностранца в багажнике
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.07.2022

В Магнитогорске открылся «гуровский» турнир

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.07.2022

Эковолонтёры навели порядок на Аракульском шихане
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.07.2022

Южноуральские велосипедисты заняли третье место на чемпионате России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.07.2022

В Карталах пожилые люди осваивают технику «торсион-папье»
Происшествия
26.07.2022 13:33

Администрацию Карталинского района обязали закрыть доступ к заброшенной школе

Суд обязал администрацию Карталинского района (Челябинская область) установить ограждение вокруг заброшенной школы в посёлке Ольховка. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Челябинской области. Основанием для иска стало обращение местного жителя.

         Как установили сотрудники надзорного органа, поселковая школа пустует уже длительное время, при этом доступ в здание не ограничен. Попасть туда могут и дети, а игры в стенах «заброшки» могут обернуться несчастным случаем. 

Собственником школы является Карталинский муниципальный район. Ранее администрация уже получала представление об устранении нарушений закона, однако ограждение вокруг опасного объекта местные власти так и не установили.

«В связи с этим Карталинский городской прокурор обратился в суд с требованием возложить на администрацию района обязанность ограничить доступ к нежилому зданию. Карталинским городским судом требования прокурора удовлетворены», - говорится в сообщении надзорного органа.

Контролировать исполнение судебного решения будут сотрудники прокуратуры.

Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинцы пожаловались на график работы общественного туалета, который открыли на обновлённой наб
Общество

Челябинцы пожаловались на график работы туалета на новой набережной

25.07.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Для семейных пар-долгожителей в администрации Курчатовского района в минувшую пятницу, 22 июля, п
Общество

В Курчатовском районе чествовали супружеские пары, прожившие вместе больше 50 лет

25.07.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жеребец Бонапарт, рекордсменка Карамелька и герефорд Семен: в Чебаркульском районе Челябинской об
Общество
Сельское хозяйство

Санкции нам не страшны: Челябинская область готова к импортозамещению

22.07.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В рейде полицейских по
Происшествия
Сельское хозяйство

Интересная цепочка: местная предпринимательница, китайский босс и мигранты в овощных теплицах

22.07.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Контрольно-счетная палата Челябинской области посчитала, во сколько южноуральским родителям обойд
Общество

В Челябинской области назвали примерную стоимость школьной одежды для мальчиков и девочек

22.07.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске задержали еще одного экс-сотрудника МКУ «Городская среда» - бывшего заместителя дире
Происшествия

И снова взятка? В Челябинске задержали еще одного экс-сотрудника МКУ «Городская среда»

21.07.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Народная милиция ЛНР опубликовала видеозапись с добровольно сдавшимся в плен союзным войскам неки
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
26.07.2022

Короткий путь от мобилизации до добровольной сдачи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
30 июля в 11:00 (суббота) в актовом зале главного корпуса ЮУрГУ и.о. ректора ЮУрГУ Александр Вагн
26.07.2022

30 июля и.о. ректора ЮУрГУ Александр Вагнер ответит на все вопросы абитуриентов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В воскресенье, 31 июля, в честь Дня Военно-Морского Флота на выставке «Под Андреевским флагом» в
26.07.2022

Исторический музей Челябинска проведет в своих стенах День ВМФ

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Прокуратура потребовала взыскать с администрации города Коркино компенсацию морального вреда в по
26.07.2022

С администрации города Коркино потребовали два миллиона рублей из-за нападения на девочку стаи собак
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
К отправке в Донбасс готова 101 коробка гуманитарной помощи от представителей президентского движ
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
26.07.2022

Народный фронт в Челябинской области собрал крупную партию гуманитарной помощи для Донбасса
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

26.07.2022 14:22

Короткий путь от мобилизации до добровольной сдачи

26.07.2022 13:33

Администрацию Карталинского района обязали закрыть доступ к заброшенной школе

26.07.2022 13:31

Сотрудники пограничного управления ФСБ задержали преступников, которые пытались провезти иностранца в багажнике

26.07.2022 12:25

В среду в Челябинской области ожидаются грозы

26.07.2022 11:56

В Магнитогорске открылся «гуровский» турнир

26.07.2022 11:54

30 июля и.о. ректора ЮУрГУ Александр Вагнер ответит на все вопросы абитуриентов

26.07.2022 11:50

Исторический музей Челябинска проведет в своих стенах День ВМФ

26.07.2022 11:35

С администрации города Коркино потребовали два миллиона рублей из-за нападения на девочку стаи собак

26.07.2022 11:28

Народный фронт в Челябинской области собрал крупную партию гуманитарной помощи для Донбасса

26.07.2022 11:25

Эковолонтёры навели порядок на Аракульском шихане

26.07.2022 10:41

Южноуральские велосипедисты заняли третье место на чемпионате России

26.07.2022 10:38

В Карталах пожилые люди осваивают технику «торсион-папье»

26.07.2022 10:27

Каскадер из Молдовы собирается «объездить» аркаимскую колесницу (6+)

26.07.2022 10:22

И снова взятка: на заведующего участка чебаркульской ветстанции заведено уголовное дело

26.07.2022 10:20

Чемпионат по рогейну: с картой и компасом по Уральским горам

25.07.2022 22:21

Топ 5 необходимых программ, которые нужно поставить на новый компьютер первым делом

25.07.2022 22:04

Первокурсники ЮУрГУ прошли учебную практику в АО «ГРЦ Макеева»

25.07.2022 17:59

ВТБ начнет прием новых банкнот в 5 и 10 рублей до конца года

25.07.2022 17:07

Жители юга Челябинской области жалуются на перебои с водой

25.07.2022 16:54

В Челябинске строится самый большой скейт парк города

25.07.2022 16:46

Анонсы событий и мероприятий на 26 июля

25.07.2022 16:42

Прокуратура запросила для подельника Тефтелева 11 лет лишения свободы

25.07.2022 16:38

Чиновников тревожат пьяные на пляжах

25.07.2022 16:18

«Ростелеком» обеспечит связью «Парижский полумарафон» в Челябинской области

25.07.2022 16:16

Дети сотрудников АО «ГРЦ Макеева» продолжают с удовольствием отдыхать в загородных здравницах

25.07.2022 16:10

Во вторник в Челябинской области ожидаются грозы

25.07.2022 16:06

Для жителей челябинских посёлков Экодом и Новый Кременкуль изменили схему выезда

25.07.2022 15:47

Бунт в ИВС Пласта

25.07.2022 15:34

Челябинцы пожаловались на график работы туалета на новой набережной

25.07.2022 14:55

В Челябинске прокуратура нашла нарушения при капремонте фасадов домов: жильцам о работах не сообщили

25.07.2022 14:50

билайн бизнес запускает сервис облачных видеоконференций «rOOm»

25.07.2022 14:38

Из детского лагеря ушли два юных миассца

25.07.2022 14:29

ММК организовал летний отдых для детей с тяжёлыми заболеваниями

25.07.2022 14:27

Чебаркулец шантажировал девушку интимными фотографиями

25.07.2022 14:05

На М-5 введено ограничение для большегрузов

25.07.2022 14:00

ММК осваивает выпуск новой импортозамещающей продукции

25.07.2022 13:26

Глава Челябинска поручила рассказать жителям, какие цветы украшают городские клумбы

25.07.2022 12:58

Прокуратура передала в суд дело подельника Чернобровина

25.07.2022 12:50

Можно ноги переломать: ситуация с отрытыми люками в Челябинске не меняется

25.07.2022 12:44

В Челябинске нашли подрядчика для строительства детского сада в «Парковом-2»

25.07.2022 12:23

Котова: Разберитесь с теми, кто покупает вторсырье. Те, кто сдают, деньги пропивают на детских площадках

25.07.2022 12:00

Челябинцы продолжают жаловаться на нескошенную траву во дворах

25.07.2022 11:46

Челябинцы жалуются на ночные алкомаркеты

25.07.2022 11:29

Более 120 тысяч челябинцев посетили городские пляжи с начала лета

25.07.2022 11:14

В Курчатовском районе чествовали супружеские пары, прожившие вместе больше 50 лет

25.07.2022 11:06

Плацкартные вагоны нового модельного ряда начнут курсировать с 24 июля в составе фирменного поезда №13/14 «Южный Урал»

25.07.2022 11:01

В Челябинске начали ремонтировать жуткое «подземелье» у «Детского мира»

25.07.2022 10:57

Отец Варфоломей: Россия, Украина, Беларусь – мы все русские

25.07.2022 10:34

Чиновники определились с местами для творчества уличных художников

25.07.2022 10:31

В Челябинске стартует очередной этап опрессовки

25.07.2022 10:20

На трассе М-5 водитель фуры уснул за рулем

24.07.2022 18:05

Минздрав: Суточная заболеваемость ковидом в Челябинской области продолжает расти

24.07.2022 17:40

На муниципальном пляже на озере Смолино нет спасателей и буйков

24.07.2022 17:21

В понедельник в Челябинской области обещают сильную жару

24.07.2022 14:30

Главные новости Челябинской области за прошедшую неделю (с 18.07.22 по 24.07.22)

24.07.2022 13:49

Не родись красивым…

23.07.2022 20:23

Замглавврача отправили под домашний арест за махинации с соцвыплатами

23.07.2022 20:13

На трассе Челябинск-Екатеринбург перевернулся пассажирский автобус

23.07.2022 20:03

Еще один бывший замдиректора МКУ «Городская среда» Челябинска отправлен в СИЗО

23.07.2022 19:56

За мужество и героизм: Сергей Шойгу вручил «Золотую звезду» Ивану Шицу

22.07.2022 23:07

Добро пожаловать: на берегу Увильдов пройдет военно-патриотический семейный слет «Горлица»

22.07.2022 22:59

В Челябинске объявлен аукцион на обслуживание автобусного маршрута №15

22.07.2022 22:46

В Челябинске перекроют движение по проспекту Победы

22.07.2022 21:39

Санкции нам не страшны: Челябинская область готова к импортозамещению

22.07.2022 18:31

ВТБ с понедельника снизит ставку по ипотеке до 9,9%

22.07.2022 17:35

Наталья Котова оценила ход работ на пешеходной зоне улицы 40-летия Победы

22.07.2022 17:27

Челябинский парк Гагарина сообщает об открытии колеса обозрения

22.07.2022 17:19

В Челябинске объявлены торги на строительство улицы Агалакова

22.07.2022 17:17

Рыжая Вильма

22.07.2022 16:22

Упражнения средней сложности для рук

22.07.2022 15:45

Иностранные студенты приняли в Челябинске православие и отправились по святым местам России

22.07.2022 15:22

Анонсы событий и мероприятий на 23, 24 и 25 июля

22.07.2022 14:43

Нейрохирурги ЧОКБ спасли жизнь матери двоих детей

22.07.2022 14:31

Челябинского бизнесмена хотят посадить на восемь лет за взятку Извекову

22.07.2022 14:20

Выходные в Челябинской области будут жаркими

22.07.2022 13:59

Полиция остановила: мошенница «сняла порчу» почти за 150 тысяч

22.07.2022 13:56

Продукция ИК-18 Магнитогорска снова признана одной из лучших в Челябинской области

22.07.2022 13:43

Приставы проконтролировали: с козырька подъезда был убран самовольный «скворечник»

22.07.2022 13:10

Теперь главное – воплотить: велостратегия Челябинска окончательно готова

22.07.2022 13:05

Интересная цепочка: местная предпринимательница, китайский босс и мигранты в овощных теплицах

22.07.2022 12:01

Школа в Сарафаново: причина долгостроя - ошибки в типовом проекте, рекомендованном Минстроем Челябинской области

22.07.2022 11:57

Горе-художники продолжают «надругательства» над зданиями в центре Челябинска

22.07.2022 11:44

Филармонии Челябинска и Дагестана заключили соглашение о сотрудничестве

22.07.2022 11:12

Осужденный из Копейска поборолся за победу во всероссийском чемпионате по шахматам

22.07.2022 11:11

О новых мерах поддержки малого и среднего бизнеса узнают зрители телекомпании «Деловой Урал

22.07.2022 10:57

В Челябинской области назвали примерную стоимость школьной одежды для мальчиков и девочек

22.07.2022 10:41

Фотовыставка об истории ММК приехала в Магнитогорск

22.07.2022 10:24

В Нагайбакском районе ликвидирован ландшафтный пожар вблизи Парижа

22.07.2022 10:05

В лесах Таганая распустился легендарный и очень опасный аконит

22.07.2022 09:48

На ЧЭМК произошел пожар в плавильном цеху

22.07.2022 09:39

Спасатели два дня искали заблудившихся рядом с Егозой туристов из Кыштыма

22.07.2022 09:31

Три прихода Челябинской епархии получили поддержку на реализацию проектов от Алексея Текслера

22.07.2022 09:23

Черкасская – Соколиная гора: в Челябинске запустили новый сезонный автобусный маршрут

21.07.2022 20:19

ВТБ вывел из просроченной задолженности более 1 млн клиентов с начала года

21.07.2022 16:36

Миронов попросил Минздрав РФ определиться насчет «третьего пола»

21.07.2022 16:27

Анонсы событий и мероприятий на 22 июля

21.07.2022 16:26

В Челябинске вандалы разгромили новую остановку на проспекте Ленина

21.07.2022 16:24

И снова ветка: зоркие челябинцы сигнализируют властям об опасных люках

21.07.2022 16:23

«Спасибо» чудо-дороге: жители Чебаркульского района боятся не доехать до работы

21.07.2022 15:50

Россия – единственная сила, которая предотвратит возможный конфликт